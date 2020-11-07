Волонтёры раздают бесплатную одежду нуждающимся людям

Центр бесплатной раздачи вещей для нуждающихся открылся в городе Костерёво Петушиного района. Он развернулся на базе бывшего Дома быта. Любой человек, которому требуется одежда, может прийти туда и пополнить свой гардероб. И наоборот, те, у кого есть лишние вещи, могут их сдать для других людей. Вещевой центр — проект «Регионального добровольческого общества», одержавший победу в конкурсе Фонда президентских грантов.

Средства гранта составили почти полмиллиона рублей. На эти деньги волонтёры привели в порядок помещение Вещевого центра.

Помещение под Вещевой центр выделила местная администрация. После того, как добровольцы отремонтировали его, там чистота и порядок: одежда рассортирована, аккуратно разложена по полкам и развешана на вешалках. Есть и примерочная, а ещё — детский уголок, где малыши могут поиграть, пока взрослые выбирают наряды, сообщил портал «Открытые НКО»

Ещё с весны волонтёры начали собирать вещи, чтобы организовать склад гуманитарной помощи. И теперь, в очень сложный для большинства жителей области период, центр заработал в полную силу.

— Наш Вещевой центр уже открыт. Люди активно привозят одежду, — сообщила специалист по соцработе «Регионального добровольческого общества» Алеся Нестерович. — В нашей группе во «ВКонтакте» у нас есть специальная анкета для нуждающихся. Заполняя поля, они указывают, какая одежда им нужна, а мы стараемся подобрать.

По анкетам формируется набор одежды, в том числе, идущей на выездную раздачу. Услуги волонтёров очень популярны у многодетных семей Петушинского района. В один из посёлков привозили одежду для семьи, где воспитывается семеро детей, почти все погодки. Собрали одежду и для работников «Дома северной собаки».

Помогает добровольцам и один частный швейный цех. Его владелец передал Вещевому центру новую верхнюю одежду и женские платья. К слову, предметов женской одежды много, а вот мужской, особенно подростковой, не хватает. Здесь ждут тех, кто может пожертвовать свои вещи, только прежде, чем привезти, их необходимо постирать.

– У нас был случай, когда вещи собрали жители целого подъезда и привезли нам, сами мы, к сожалению, вывозом не занимаемся, — говорит Алеся Нестерович.

Костерёвские добровольцы готовы делать выездную раздачу вещей не только в Петушинском, но и в других районах Владимирской области. Узнать актуальный график работы центра, а также присоединиться к проекту, можно на его странице Вконтакте.