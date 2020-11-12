Военные спасли троих детей на пожаре в Вязниковском районе

Трое детей 13, 11 и 9 лет чуть не погибли на пожаре в Вязниковском районе. Загорелся частный дом. К счастью, огонь заметили военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа. Виктор Шаталов и Мурад Аслуев проезжали мимо на автомобиле к месту службы. Они поспешили к горящему дому, начали стучать в двери, будить детей, разбили окна и помогли ребятам выбраться.

— После спасения детей молодые люди также оказали содействие в сохранении имущества, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Так как пожар был обнаружен поздно, огонь успел распространиться по всему дому.

Площадь пожара составила 72 кв. метра.

Причины случившегося сейчас устанавливают дознаватели. Также Главное управление МЧС России по Владимирской области решает вопрос о представлении Виктора Шаталова и Мурада Аслуева к награде.

Ранее «Призыв» сообщал, что крупный пожар в частном доме Суздальского района унес жизнь пожилой женщины.