Водитель и пассажир «скорой» пострадали в ДТП

Водитель и пассажир машины скорой помощи пострадали в аварии. ДТП произошло накануне в Гороховецком районе на 71-м км трассы «М-7 – Муром». По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Водителя «УАЗа» 1972 года рождения отправили на амбулаторное лечение. А пассажира 1992 года рождения пришлось госпитализировать, сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Спецтранспорт из кювета помогали доставать сотрудники МЧС.

Всего за минувшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 28 ДТП, в которых 4 человека погибли и 38 получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших 5 несовершеннолетних.

С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Также сотрудники Госавтоинспекции области выявили 69 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее «Призыв» сообщал, что пьяный угонщик опрокинул экскаватор на Октябрьском проспекте во Владимире. Спецтехника повредила трубопровод, хлынула горячая вода. Мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован.