Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели еще 125 человек

125 жителей Владимирской области получили положительные тесты на коронавирус за сутки. Снова этот показатель увеличился, накануне COVID-19 подтвердили у 124 человек. При этом это число активных носителей вируса, напротив, стало меньше. В настоящий момент болеют 2458 человек, днем ранее было 2490. Положительную динамику демонстрирует и показатель по выздоровевшим. За минувшие сутки больничный закрыли разу 157 человек. Всего же вирус победили 8 808 пациентов. Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. За время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 277 жителей области.

Между тем, ситуация с заболеваемостью продолжает оставаться тревожной. В лидерах по числу новых инфицированных за сутки впервые за долгое время оказался Гусь-Хрустальный – 18 случаев. Далее следует Владимир и Муромский район — 16 и 15 заболевших соответственно. По 10 положительных тестов получили жители Вязниковского и Александровского районов. 8 новых заболевших в Ковровском районе, 7 в Суздальском. По 6 случаев подтверждено в Петушинском и Юрьев-Польском районах, по 5 – в Собинском, Кольчугинском, Камешковском и Меленковском районах. 4 человека заболели в Гороховецком районе, 3 — в Радужном и меньше всего в Селивановском районе — 2 случая.

Коронавирус за все время подтвердили у 11 543 жителей региона.

Ситуация осложняется тем, что немало инфицированных переносят заболевание тяжело. Им требуется госпитализация. Чтобы избежать нехватки мест для больных, облзрав развернул еще 40 коек для лечения пациентов с COVID-19. Они появились на базе структурного подразделения Александровской районной больницы в Струнино. 10 коек из 40 с кислородом. На этой неделе планируется дополнительно развернуть ещё 130 ковидных коек – в Областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской центральной районной больнице. Пока же в регионе функционируют 1304 ковидные койки. По данным на 16 ноября, 1206 из них были заняты. Это 92 % всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что в общественном транспорте Владимира прошли проверки на соблюдение пассажирами масочного режима.