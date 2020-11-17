Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели еще 125 человек

Больничный закрыли сразу 157 пациентов

125 жителей Владимирской области получили положительные тесты на коронавирус за сутки. Снова этот показатель увеличился, накануне COVID-19 подтвердили у 124 человек. При этом это число активных носителей вируса, напротив, стало меньше. В настоящий момент болеют 2458 человек, днем ранее было 2490. Положительную динамику демонстрирует и показатель по выздоровевшим. За минувшие сутки больничный закрыли разу 157 человек. Всего же вирус победили 8 808 пациентов. Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. За время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 277 жителей области.

Между тем, ситуация с заболеваемостью продолжает оставаться тревожной. В лидерах по числу новых инфицированных за сутки впервые за долгое время оказался Гусь-Хрустальный – 18 случаев. Далее следует Владимир и Муромский район — 16 и 15 заболевших соответственно. По 10 положительных тестов получили жители Вязниковского и Александровского районов. 8 новых заболевших в Ковровском районе, 7 в Суздальском. По 6 случаев подтверждено в Петушинском и Юрьев-Польском районах, по 5 – в Собинском, Кольчугинском, Камешковском и Меленковском районах. 4 человека заболели в Гороховецком районе, 3 — в Радужном и меньше всего в Селивановском районе — 2 случая.

 Коронавирус за все время подтвердили у 11 543 жителей региона.

Ситуация осложняется тем, что немало инфицированных переносят заболевание тяжело. Им требуется госпитализация. Чтобы избежать нехватки мест для больных, облзрав развернул еще 40 коек для лечения пациентов с COVID-19. Они появились на базе структурного подразделения Александровской районной больницы в Струнино. 10 коек из 40 с кислородом. На этой неделе планируется дополнительно развернуть ещё 130 ковидных коек – в Областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской центральной районной больнице. Пока же в регионе функционируют 1304 ковидные койки. По данным на 16 ноября, 1206 из них были заняты. Это 92 % всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что в общественном транспорте Владимира прошли проверки на соблюдение пассажирами масочного режима.

Ольга Ефремова

Фото: АГН «Москва»


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