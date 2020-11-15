Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели 127 человек

Во Владимирской области положительные тесты на коронавирус получили еще 127 человек. Это снова больше, чем накануне, когда ковид диагностировали 126 раз. А если сравнивать с началом месяца, рост будет стремительный. Еще дне недели назад ежесуточный прирост заболевших был в районе сотни. При этом пациенты с респираторными симптомами рассказываю, что тест на COVID-19 берут далеко не у всех. А ждать результата анализа, если его и взяли, приходится по 10 дней и больше. А значит цифры статистики, скорее всего, отражают ситуацию на первые числа ноября.

Активными носителями вируса являются 2483 человека.

Это в десять раз больше, чем в середине лета, когда в регионе отмечался спад заболеваемости. Стационарное лечение проходят 1173 человека. 93% мест в больницах заняты. Ковидные госпитали могут принять еще всего 93 человека. При этом, ежедневно в медучреждения попадают примерно на 20 пациентов больше, чем выписываются.

Министерство здравоохранения страны отмечает перегруженность коечного фонда и проблемы с маршрутизацией в регионе. Областным властям приходится срочно открывать новые места для инфицированных. В больницы забирают только тяжелобольных, остальные вынуждены справляться самостоятельно. Людям, проходящим амбулаторное лечение, начнут выдавать бесплатные лекарства.

Накануне положительные тесты на коронавирус получили жители почти всех муниципалитетов области. Ковид не был диагностирован только в Радужном. Остальные дают приличный плюс.

По 18 случаев инфицирования отмечены в Муроме и Гусь-Хрустальном. 17 человек заболели во Владимире, 10 — в Коврове. 9 инфицированных добавил Суздаль, 8 — Кольчугино. По 7 заразившихся в Вязниках и Александрове, 6 — в Камешково. По 5 человек заболели в Петушках и Гороховце, 4 — в Красной Горбатке. По 3 случая в статистику распространения вируса добавили Киржач, Судогда и Меленки. По 2 — в Юрьеве-Польском и Собинке.

Всего за время пандемии коронавирус диагностировали на территории региона 11294 раза.

8534 человека выздоровели. Только накануне больничный закрыли 123 пациента с ковидом. Не пережили болезнь 277 человек. Последние 8 дней статистика по смертности не обновлялась.

Переломить ситуацию, считают медики, может вакцинация. Однако массовая прививочная кампания в области пока не планируется. В регион поступило всего 1100 доз препарата против коронавируса. Кого в первую очередь будут прививать, «Призыв» сообщал здесь.