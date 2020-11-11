Во Владимирской области коронавирус за сутки подтвержден у 120 человек

Эпидемиологическая обстановка во Владимирской области остается тревожной. За минувшие сутки регион побил абсолютный рекорд по заболеваемости коронавирусом за все время пандемии. Роспотребнадзор сообщает о 120 новых инфицированных. Накануне было 114 человек. В связи с большой нагрузкой на лечебные учреждения облздрав развернул еще 30 коек для лечения пациентов с COVID-19. Дополнительные места организованы в инфекционном госпитале Петушинской районной больницы, из них 20 коек – с кислородом. Таким образом, на сегодняшний день в регионе функционируют 1264 ковидные койки: 697 – с кислородом, 230 – с аппаратами искусственной вентиляции легких, 148 – реанимационные.

Инфекцию за время пандемии подтвердили у 10 800 жителей Владимирской области.

Опасный вирус активно распространяется по всей Владимирской области. Однако в лидерах по заболеваемости по-прежнему областной центр — сразу 20 заболевших за сутки. Затем следуют Муромский и Гусь-Хрустальный районы – 14 и 13 заболевших соответственно. 11 случаев подтверждено в Ковровском районе. 9 человек заболели в Александровском районе, 8 — в Петушинском, 7 — в Юрьев-Польском, 6 — в Камешковском. По 5 положительных тестов получили жители Кольчугинского, Гороховецкого, Вязниковского районов и Радужного. 4 случая в Меленковском, по 3 – в Селивановском и Собинском районах. Меньше всего случаев зарегистрировано в Суздальском районе — два человека.

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