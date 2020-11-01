Вместо страховок медики получат бюджетные выплаты

Вместо механизма страховок, не заработавшего из-за незаинтересованности страховых компаний, принято решение выдавать медикам, переболевшим ковидом, единовременную выплату из областного бюджета. Она составит от 10 до 50 тысяч рублей. 10 тысяч — если человек перенёс болезнь и выздоровел без последствий, 50 тысяч — если в результате осложнений «заработал» инвалидность. Такую новацию одобрили депутаты Законодательного Собрания области.

Сейчас в регионе около 1400 работников здравоохранения с мая ожидают выплаты изначально декларировавшейся страховки.

— Мы выступим в поддержку этого законопроекта, хотя считаем, что страховая схема была оптимальнее, и она могла бы сработать. Но реализации закона помешал человеческий фактор, — пояснил депутат Законодательного Собрания области Роман Кавинов. – Конечно, 10 тысяч — это не 50, как заявлялось прежде, но лучше, чем ничего.

Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Прямые бюджетные выплаты – гарантированы, а история со страхованием у частников в нынешний напряжённый момент малоперспективна. Вопрос с выплатами обострился в конце сентября, когда в Центральном парке Владимира на санкционированный пикет вышли фельдшеры скорой помощи и медсёстры владимирских больниц, переболевшие ковидом. Они требовали обещанных страховок.

— Страхование должно предшествовать страховому случаю. Случаи начли появляться, а закон не заработал. Потому что не было постановления администрации области, не предусмотрели денег, не вышли на торги со страховыми организациями, — высказалась на заседании ЗС депутат Ирина Кирюхина, много лет проработавшая в системе здравоохранения. — Я хотела бы, чтобы закон о страховании медиков на 2021 год всё-таки сохранился. Но пока голосую за социальные выплаты из бюджета.

Новый закон вступит в силу после официального опубликования. Его действие распространится на правоотношения, возникшие с 12 мая 2020 года.