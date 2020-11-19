ВлГУ прокомментировал пересмотр платы за обучение на дистанционке

Владимирский государственный университет прокомментировал пересмотр оплаты за обучение студентов в связи с переходом на дистанционку. По словам начальника отдела по связям с общественностью опорного вуза Натальи Шапшай, такой формат является одним из вариантов очной формы обучения. Поэтому повода снижать стоимость нет. Недовольные могут обратиться к руководству вуза.

— Онлайн-формат — это не заочная форма, это обучение с использованием дистанционных технологий в соответствии с расписанием. А расписание предусматривает общение с преподавателем ежедневно, то, чего нет у заочников. Мы смотрим на министерство, и оно подтверждает нашу позицию, — пояснила «Призыву» Наталья Шапшай. — Поэтому, если есть у студентов претензии к образовательному процессу, они, конечно, могут обратиться с ними в дирекцию своего института и к руководству вуза.

Подобная форма обучения уже практиковалась вузом во время первой волны пандемии. Студентов перевели на дистанционку одними из первых. Для некоторых направлений отменили госэкзамены, а защита диплома проходила удаленно. Тогда руководству вуза тоже пришлось комментировать вопрос о возможном пересмотре оплаты за обучение. Этого не произошло весной. Оснований снижать стоимость контракта нет и сегодня, считают в ВлГУ.

По словам Анзора Саралидзе, университет сделает все возможное, чтобы студенты смогли освоить образовательную программу в полном объеме. «В непростой ситуации университет окажет поддержку нуждающимся студентам. Сообщайте о ваших трудностях, проблемах в дирекцию института, руководству вуза и профсоюзной организации», — отметил ректор в своем обращении к студентам.

При этом тема платы за обучения для внебюджетников поднимается по всей стране.

Так, по информации газеты «КоммерсантЪ», более двух десятков студентов-контрактников подготовили коллективный иск к МГУ. Перерасчет требуют за два семестра. По мнению учащихся, качество образовательного процесса при переходе в онлайн снизилось в разы. В МГУ дали понять, что им удалось сохранить непрерывность образовательного процесса, обеспечить его максимальное соответствие утвержденным стандартам и программам. А поэтому денежный вопрос не актуален.

При этом сами преподаватели говорят: дистанционный формат — это, конечно, выход из сложившейся ситуации. Студенты начали активно болеть. Из группы в 20 человек на лекции порой приходит только половина. И сокращать количество контактов надо было обязательно. Тем более что в этом семестре большую часть образовательного процесса удалось пройти очно. Оставшиеся лекции перейдут в онлайн-формат. Но готовы к нему не все.

— У нас много иногородних студентов, они живут в сельской местности, там, где качество работы Интернета не самое лучшее. То картинка зависнет, то звук отпадет. Воспринимать лекции в таком формате непросто, — пояснил «Призыву» один из педагогов ВлГУ. — Качество образования в таком случае по объективным причинам может снижаться, не говоря же о проведении лабораторных работ. Но мы будем делать все, чтобы нас увидели и услышали. У нас уже есть наработки и специальные программы.

На данный момент вопрос перерасчета стоимости за образование касается сотен студентов, которые обучаются на контрактной основе. Внебюджетные места есть по большинству направлений вуза. И стоимость обучения немаленькая. Так студенты гуманитарного института платят в год по 108 тысяч рублей. Еще больше стоит обучение в институте автомобильного транспорта и машиностроения — 126 тысяч. И это средняя цена по вузу. Магистратура еще дороже — от 116 до 133 тысяч рублей.

Вернуть часть денег контрактникам, возможно, помогут депутаты. Народные избранники обсуждают возможность наделить Минобрнауки полномочием обязать вузы делать перерасчет, если все их занятия были переведены в дистанционный формат. Соответствующий проект уже внесен в Государственную Думу, сообщает «Газета.ру».

На данный момент все указания Министерства образования, которые касаются договорных отношений между студентами и вузами, носят рекомендательный характер, отмечают авторы статьи. Делать перерасчет или нет, решают вузы. Студентам пока не вернули ни рубля. При этом некоторые эксперты выступают категорически против вмешательства в договорные отношения между вузом и контрактниками.

На дистанционку студенты ВлГУ перейдут уже завтра, 20 ноября.

В таком формате обучение продлится до 1 февраля. Сдавать экзамены студентам придется онлайн. При этом до последнего в вузе планировали организовать смешанную форму обучения, когда часть занятий проходит в стенах университета, остальные — дистанционно.

Ранее на дистанционку отправили учреждения профессионального и дополнительного образования. Школы и детские сады продолжают работать в обычном режиме.

О том, какие еще ограничения по коронавирусу введены во Владимирской области, «Призыв» рассказывал здесь.