ВлГУ прокомментировал пересмотр платы за обучение на дистанционке

Вуз перешел на онлайн-формат до февраля

Владимирский государственный университет прокомментировал пересмотр оплаты за обучение студентов в связи с переходом на дистанционку. По словам начальника отдела по связям с общественностью опорного вуза Натальи Шапшай, такой формат является одним из вариантов очной формы обучения. Поэтому повода снижать стоимость нет. Недовольные могут обратиться к руководству вуза.

Онлайн-формат — это не заочная форма, это обучение с использованием дистанционных технологий в соответствии с расписанием. А расписание предусматривает общение с преподавателем ежедневно, то, чего нет у заочников. Мы смотрим на министерство, и оно подтверждает нашу позицию, — пояснила «Призыву» Наталья Шапшай. — Поэтому, если есть у студентов претензии к образовательному процессу, они, конечно, могут обратиться с ними в дирекцию своего института и к руководству вуза.

Студенты ВлГУ перешли на дистанционку до февраля. Фото «Призыва»

Подобная форма обучения уже практиковалась вузом во время первой волны пандемии. Студентов перевели на дистанционку одними из первых. Для некоторых направлений отменили госэкзамены, а защита диплома проходила удаленно. Тогда руководству вуза тоже пришлось комментировать вопрос о возможном пересмотре оплаты за обучение. Этого не произошло весной. Оснований снижать стоимость контракта нет и сегодня, считают в ВлГУ.

По словам Анзора Саралидзе, университет сделает все возможное, чтобы студенты смогли освоить образовательную программу в полном объеме. «В непростой ситуации университет окажет поддержку нуждающимся студентам. Сообщайте о ваших трудностях, проблемах в дирекцию института, руководству вуза и профсоюзной организации», — отметил ректор в своем обращении к студентам.

При этом тема платы за обучения для внебюджетников поднимается по всей стране.

Так, по информации газеты «КоммерсантЪ», более двух десятков студентов-контрактников подготовили коллективный иск к МГУ. Перерасчет требуют за два семестра. По мнению учащихся, качество образовательного процесса при переходе в онлайн снизилось в разы. В МГУ дали понять, что им удалось сохранить непрерывность образовательного процесса, обеспечить его максимальное соответствие утвержденным стандартам и программам. А поэтому денежный вопрос не актуален.

При этом сами преподаватели говорят: дистанционный формат — это, конечно, выход из сложившейся ситуации. Студенты начали активно болеть. Из группы в 20 человек на лекции порой приходит только половина. И сокращать количество контактов надо было обязательно. Тем более что в этом семестре большую часть образовательного процесса удалось пройти очно. Оставшиеся лекции перейдут в онлайн-формат. Но готовы к нему не все.

У нас много иногородних студентов, они живут в сельской местности, там, где качество работы Интернета не самое лучшее. То картинка зависнет, то звук отпадет. Воспринимать лекции в таком формате непросто, — пояснил «Призыву» один из педагогов ВлГУ. — Качество образования в таком случае по объективным причинам может снижаться, не говоря же о проведении лабораторных работ. Но мы будем делать все, чтобы нас увидели и услышали. У нас уже есть наработки и специальные программы.

Студенты МГУ требуют пересмотреть оплату за образование. Фото РИА «Новости»

На данный момент вопрос перерасчета стоимости за образование касается сотен студентов, которые обучаются на контрактной основе. Внебюджетные места есть по большинству направлений вуза. И стоимость обучения немаленькая. Так студенты гуманитарного института платят в год по 108 тысяч рублей. Еще больше стоит обучение в институте автомобильного транспорта и машиностроения — 126 тысяч. И это средняя цена по вузу. Магистратура еще дороже — от 116 до 133 тысяч рублей.

Вернуть часть денег контрактникам, возможно, помогут депутаты. Народные избранники обсуждают возможность наделить Минобрнауки полномочием обязать вузы делать перерасчет, если все их занятия были переведены в дистанционный формат. Соответствующий проект уже внесен в Государственную Думу, сообщает «Газета.ру».

На данный момент все указания Министерства образования, которые касаются договорных отношений между студентами и вузами, носят рекомендательный характер, отмечают авторы статьи. Делать перерасчет или нет, решают вузы. Студентам пока не вернули ни рубля. При этом некоторые эксперты выступают категорически против вмешательства в договорные отношения между вузом и контрактниками.

На дистанционку студенты ВлГУ перейдут уже завтра, 20 ноября.

В таком формате обучение продлится до 1 февраля. Сдавать экзамены студентам придется онлайн. При этом до последнего в вузе планировали организовать смешанную форму обучения, когда часть занятий проходит в стенах университета, остальные — дистанционно.

Ранее на дистанционку отправили учреждения профессионального и дополнительного образования. Школы и детские сады продолжают работать в обычном режиме.

О том, какие еще ограничения по коронавирусу введены во Владимирской области, «Призыв» рассказывал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»


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