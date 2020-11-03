Власти не прогнозируют улучшение ситуации с COVID-19 в ноябре

Областные власти не прогнозируют улучшение ситуации с распространением коронавируса в ноябре. Остановить инфекцию пока не получится. На своей странице в социальных сетях Владимир Сипягин призвал соблюдать меры безопасности и готовиться к росту числа заболевших. «В ноябре продолжим наращивать мощности. Прогнозируется увеличение заболеваемости, мы должны быть к этому готовы», — отметил чиновник.

Неблагоприятный прогноз подтверждается ежедневной статистикой.

Сегодня побит очередной антирекорд. Положительные тесты на коронавирус получили 105 жителей области. Так много заболевших не было за все время пандемии. Уже три дня подряд количество инфицированных исчисляется трехзначным числом. Сегодня заражённых на 5% больше, чем накануне. Такой большой прирост был только на пике первой волны.

Однако, судя по всему, динамика на увеличение только продолжится. Накануне инфекционист Евгений Тимаков предположил, что к максимальным значениям регионы подойдут через месяц. Раньше других пик прогнозируют в Москва. Это может произойти уже в середине ноября. По сравнению с весной Владимирская область отстает от столицы по скорости распространения вируса на пару недель. А значит, у нас стабилизация может наступить к началу зимы.

Но все зависит от сознательности людей, не устают напоминать ответственные лица. Медицинские маски, социальная дистанция и ограничения числа контактов могут замедлить расползание вируса по региону. Пока же область вплотную подходит к главной психологической отметке с начала распространения ковида. Уже завтра в регионе может быть зафиксировано 10 тысяч случаев заражения.

Коронавирусом заразились 9915 жителей области.

Именно о таком числе инфицированных при неблагоприятном развитии событий еще в апреле говорил теперь уже бывший глава областного департамента здравоохранения. Алексей Мозалев предположил тогда, что 80% из них перенесут болезнь в легкой форме, каждому пятому потребуется медицинская помощь с применением кислорода и искусственной вентиляции легких. Весной такие показатели казались невозможными. На тот момент положительные тесты получили всего три жителя региона. Один из них скончался.

Сейчас печальная статистика насчитывает уже 270 случаев. О смерти еще троих пациентов с ковидом стало известно сегодня. И с ростом числа заболевших количество летальных исходов будет только расти, говорят специалисты. За последние 10 дней подтвердилось сразу 19 смертей от коронавируса. На 100 тысяч человек болезнь не пережили почти 20.

От коронавируса умерли 270 жителей Владимирской области.

Самая сложная ситуация во Владимире. Областной центр ежедневно плюсует по 20 и больше случаев заражения. Сегодня положительные тесты пришли 22 жителям города. Всего за время пандемии заболели 1800 человек. Это почти каждый пятый инфицированный в области.

17 положительных тестов сегодня в Муроме, 14 — в Гусь-Хрустальном. 9 человек заболели в Александрове, 8 — в Петушках. 7 новых случаев инфицирования в Коврове, 6 — в Камешково. По 4 человека заболели в Вязниках, Юрьеве-Польском и Кольчугино. 3 зараженных добавила Собинка, 2 — Красная Горбатка. Один случай зафиксирован в Меленках.

На данный момент коронавирусом болеют 2497 жителей области. Они являются активными носителями вируса. Большинство лечатся дома, в стационары все чаще госпитализируют только пациентов в тяжелой форме. Для инфицированных ковидом в регионе развернуто 1208 коек. 88 процентов из них заняты (1060), свободны 148 мест.

Победили коронавирус 7148 человек. Сегодня больничный закрыли 98 жителей области. Кривая выздоровлений, наконец-то, пошла вверх. И второй раз за неделю подобралась вплотную к графику заражения. А этот показатель принципиально важный. Только выписывая из больницы одних, можно освобождать места для других инфицированных. Чтобы этот процесс пошел быстрее, долечиваться домой отправляют пациентов, которые пошли на поправку. Теперь им не надо ждать в госпитале двух отрицательных тестов.

Вот только лечиться амбулаторно — сейчас настоящая проблема. Из аптек пропали лекарства, которые назначают при коронавирусе. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.