Владимирцы жалуются на темноту на улицах

Жители Владимира недовольны режимом работы уличного освещения города. В редакцию поступили жалобы, что на улице Горького в районе школы № 25 и по Судогодскому шоссе в Загородном парке выключены фонари, хотя на улице еще очень темно. Это, прежде всего, касается утренних часов, когда транспорта перемещается по дорогам в скученном потоке. Пешеходов на «зебре» практически не видно. Такие недостатки организации дорожного движения создают аварийные ситуации. «Призыв» получил официальный ответ от мэрии.

— Наружное освещение во Владимире осуществляется в соответствии с разработанным управлением ЖКХ графиком работы наружного освещения с учетом астрономических данных восхода (захода) солнца. Управление освещением автоматическое, ручной режим не предусмотрен. Изменение времени включения/отключения уличного освещения в большую или меньшую сторону происходит через каждые пять суток, в зависимости от времени года, — сообщили в администрации города.

В 2020 году в бюджете на обслуживание и ремонт уличного освещения предусмотрено 26,9 миллиона рублей.

Есть и неофициальная, довольно банальная причина: при предельно дефицитном бюджете и в разгар пандемии не хватает денег на оплату электроэнергии. До конца года мэрии требуется 18 миллионов рублей, а на последнем заседании горсовета нашли только 3,6 миллиона рублей.

В частности, есть проблемы с реализацией энергосервисных контрактов до конца текущего года. По словам начальника управления ЖКХ Алексея Шумника, с 10 декабря начинают выполнять третий контракт, заменят 3100 уличных светильников. Нужны деньги, чтобы расплатиться с подрядчиком. Пока есть только часть от необходимой суммы.

В этом году муниципальная организация «Благоустройство» смонтировала 147 опор освещения, заменила 450 светильников и 2600 ламп накаливания. Заявки от жителей принимают на местах КТОСы, потом их передают в районные администрации.



Городские власти сейчас кинули все силы на новогоднее украшение Владимира. Как «Призыв» сообщал ранее, появится много светящихся фигур и декоративных элементов на деревьях и фонарных столбах.