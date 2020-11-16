Владимирцы выбрали название парка у ДДюТ

Почти 600 жителей Владимира проголосовали на сайте проекта parkvladimir.ru за название парка в районе Дворца детско-юношеского творчества. Наибольшее число голосов набрало название «Старые сады». Люди могли выбирать из списка, предложенного администрацией, или добавлять свои. Так набралось более 100 названий.

Одновременно московское архитектурное бюро «Реформа» завершило работу над архитектурно-планировочной концепцией благоустройства парка на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. 80% территории останутся зелеными. Главный акцент сделан на восстановление вишневых и яблоневых садов.

— Авторы концепции будущего парка стремились максимально учесть пожелания мэрии и горожан и в то же время сохранить уникальный характер «зеленого ядра» города. В результате площадь застройки территории объектами парковой инфраструктуры составит всего 3%, что в 5 раз ниже нормативных требований. Это позволяет сформировать классический пейзажный парк с лесопарковыми участками и плодовым садом. А вдоль реки Лыбедь будет организована вписанная в природный ландшафт набережная, обеспечивающая сохранение прибрежной растительности и безопасный доступ к воде, а зимой — на лед, — сообщает мэрия.

Более 3000 анкет от жителей Владимира получили столичные проектировщики.

Большинство обращений касались площади и места расположения общественного центра. Наши экоактивисты хотят свести к минимуму любую стационарную застройку в парке. Большое обсуждение было и вокруг размещения и вида спортивной, детской площадки и мест отдыха. В окончательном виде объекты игр и досуга запланированы в створе улицы Университетской, вдоль Стрелецкого Мыса, в помещении общественного центра и на променаде вдоль верхней набережной реки Лыбеди над прудами.

Несмотря на протесты некоторых жителей и местных архитекторов, видовую площадку над родником решили сохранить. И вокруг него будет сделан павильон.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Коврове завершено благоустройство парков и скверов. Власти уже приступили к новогоднему убранству новых общественных пространств.