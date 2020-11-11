Владимирское УФАС России приняло решение об отказе во включении сведений о гражданине в реестр недобросовестных участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрело дело о включении в реестр недобросовестных участников аукциона сведений о гражданине.

По сведениям, предоставленным комитета по управлению имуществом Петушинского района единственный участник аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:090132:1044, площадью 232681 кв. м., местоположение: 1700 м. по направлению на юго-восток от адреса: Владимирская обл., р-н Петушинский, МО Пекшинское, д. Аксеново, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства, уклоняется от заключения договора аренды земельного участка.

Комиссия Владимирского УФАС России установила нарушение установленных законом сроков направления экземпляров проекта договора аренды земельного участка единственному участнику аукциона, а также нарушения сроков направления комитетом по управлению имуществом Петушинского района соответствующих сведений об уклонении в антимонопольный орган.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение об отказе во включении сведений о гражданине в реестр недобросовестных участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в связи с тем, что организатором был нарушен порядок заключения договора, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.