Переход на дистанционное обучение прокомментировали в ВлГУ

В опорном университете Владимирской области не исключают переход к смешанной форме обучения. Это когда большая часть лекций проходит онлайн, но лабораторные работы организуются в стенах вуза. Соответственное расписание уже составлено. Но оснований оставлять студентов дома пока нет, отмечают в ВлГУ. На данный момент, по заверению пресс-службы вуза, вспышки заболеваемости коронавирусом удалось избежать.

— Резервный вариант перехода на смешанную форму обучения просчитан. Расписание составлено. Почему мы говорим про смешанную форму, потому что у нас есть лабораторные занятия с использованием высокотехнологичного оборудования. Их надо проводить очно, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований, — пояснила «Призыву» начальник отдела по связям с общественностью Владимирского государственного университета Наталья Шапшай. — Ситуацию мониторим ежедневно, и если будет вспышка, этот вариант смешанной формы обучения будем рассматривать.

С начала октября, по официальным данным пресс-службы вуза, коронавирус диагностировали у 15 студентов и 6 преподавателей. Это примерно 0,1% от общего числа обучающихся и сотрудников университета. Все группы, в которых выявили случаи инфицирования, перевели на двухнедельный карантин. При этом занятия не отменяются, а просто переносятся в онлайн-формат. Для удаленки достаточно коронавируса по контакту. Если у студента заболели родственники, домой уходит вся группа.

— На нашей кафедре две группы отправили на дистанционное обучение. В одной ковидом заболел член семьи и соседка по комнате в общежитии. Теперь студенты учатся дома. На сайте по дистанционному обучению мы выкладываем задания, а лекции проводим по скайпу, — пояснила «Призыву» старший преподаватель ВлГУ Юлия Назарова. — Основная проблема в том, что не у всех студентов есть хороший Интернет. Это тормозит процесс.

На карантин отправляют группы, в которых есть случаи коронавируса.

Карантин открывается сразу на две недели, пояснили в вузе. Если за это время никто не заболеет, группа возвращается на занятия в режиме офлайн. Если появятся новые случаи инфицирования, дистанционное образование продлят.

Отдельный вопрос — случаи коронавируса в общежитии. Сейчас, по заверению пресс-службы ВлГУ, все инфицированные проходят амбулаторное лечение дома. Но если студент не может уехать, его разместят в обсерваторе. Он рассчитан на 32 места. Изначально предполагалось размещать на карантин и иностранных студентов, которые должны были вернуться из-за границы. Но авиасообщение со многими странами не восстановлено до сих пор. Студенты из других стран учатся дистанционно.

Для остальных введены специальные правила. С 1 сентября студентов и преподавателей Владимирского государственного университета обязали носить средства индивидуальной защиты. Без масок учащихся на лекции могут просто не допустить. Исключения делают только для занятий по творческим специальностям. В вузе закуплены антисептики, рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Обработать руки на входе поможет автоматический диспенсер для дезинфекции, который был изготовлен инжиниринговым центром ВлГУ.

Между тем тревожный сигнал накануне пришел от соседей. Власти Московской области решили перевести всех студентов на удаленку. Уже с понедельника, 16 ноября, образование для них продолжится дистанционно. Касается это и высших учебных заведений, и колледжей. Учитывая, что наша область часто ориентируется на столичный регион в принятии ограничительных мер по коронавирусу, нельзя исключать подобного решения и у нас.

В Московской области студентов перевели на удаленку.

Однако, например, в системе школьного образования Владимирская область пока не повторила опыт Москвы. Осенние каникулы у нас не были перенесены и продлены повсеместно. Да и ученики с 6-го по 11-й классы пока тоже ходят в школу. Более того, власти регулярно заявляют о том, что оснований для введения дистанционного обучения нет. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.