Владимирские предприниматели поддержали Зелёный день от Cбера

11-12 ноября пройдет Зелёный день от Сбера для частных клиентов,11-17 ноября для корпоративных клиентов, в рамках которого все жители смогут воспользоваться скидками и преимуществами, подготовленными для этого дня компаниями экосистемы и партнерами из разных областей.

В Зелёный день свои предложения сделают более 170 федеральных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30% и многие другие.

Также свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие.

В этом году, наряду с федеральными представителями, партнерами Зеленого дня стали региональные застройщики группы компаний Игротэк и специализированный застройщик Доброград с жилыми комплексами : ЖК Факел, ЖК Эталон, ЖК Парус, ЖК Заречье-Парк, ЖК Молодежный, ЖК Садовый квартал, Город Доброград, они приготовили специальные скидки для своих клиентов.

Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Зелёный день, приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрёл фантастические масштабы. К мероприятию присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнёров по всей стране. Зеленый день-самый выгодный день в году –новая традиция, заметная для всей страны».

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.