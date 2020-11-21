Владимирская область установила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

Во Владимирской области установлен новый, на этот раз позитивный рекорд — по числу выздоровевших от коронавируса. За сутки больничный закрыли сразу 178 человек. И это максимальный показатель за все время пандемии. Такой стремительный рост пациентов, победивших болезнь, стал возможен после отмены второго отрицательного теста на ковид. Теперь достаточно получить один аналогичный анализ. Это значительно сократило время ожидания и привело к массовой выписке пациентов.

Снижается и число активных носителей вируса. На данный момент в области 2289 инфицированных. 128 человек в статистику распространения вируса добавились накануне. Начиная с весны COVID-19 диагностировали на территории региона 12053 раза. При этом заразившихся может быть гораздо больше. Число невыявленных случаев инфицирования может превышать официальные данные статистики в десять раз, сообщил ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Заболели коронавирусом 128 жителей области

Больше всех заболевших в областном центре. За сутки Владимир добавил 24 случая. 18 инфицированных в Гусь-Хрустальном, 17 — в Муроме. По 9 человек заболели в Коврове и Суздале, по 8 в Александрове и Юрьеве-Польском. 7 новых случаев инфицирования в Вязниках, по 6 — в Петушках и Гороховце. 4 заболевших в Красной Горбатке, 2 — в Радужном. 1 раз коронавирус диагностировали в Камешково.

По информации областного департамента здравоохранения в регионе развернуто 1559 коек для пациентов с ковидом. На 20 ноября свободными остаются 336 из них. Занято около 80% от общего числа мест, предназначенных для лечения опасной инфекции.

За сутки умерли от коронавируса еще три жителя региона. Общее число летальных исходов уже 287. Как пояснила глава облздрава Елена Утемова, это отложенная статистика. Данные по умершим формируются только после проведения всех необходимых исследований. На это может уйти до 45 дней.

Ранее Елена Утемова прокомментировала информацию о загруженности патологоанатомических отделений региона. По словам чиновницы, в моргах никто не лежит на полу. Мест достаточно. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.