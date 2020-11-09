Владимирская область угодила в тройку самых аварийных регионов

Владимирская область попала в тройку российских регионов с самой высокой аварийностью с пострадавшими на дорогах. Об этом свидетельствуют исследования РИА «Новости». Число ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта по итогам января — сентября текущего года превысило 300. Хуже ситуация сложилась только в Туве и в республике Алтай.

Во Владимирской области на 100 тысяч автомобилей приходится 315 ДТП с пострадавшими.

Между тем, по данным МВД России, на основе которых составлялся рейтинг, за 9 месяцев этого года аварийность в большинстве российских регионов все же снизилась. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 9,4%.

В списке самых безопасных в этом отношении регионов значится Чечня. Там произошло 44 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. Низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована также в Свердловской (98 ДТП) и Ростовской областях (102 ДТП).

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире в утренние и вечерние часы пик на самые опасные переходы стали выставлять патрули ДПС. После нескольких резонансных ДТП Госавтоинспекция решила возобновить профилактические мероприятия.