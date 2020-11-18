Владимирская область поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Сразу 129 жителей Владимирской области за сутки заболели коронавирусом. Таким образом, вновь побит абсолютный рекорд заболеваемости за все время пандемии. Максимальное количество инфицированных за сутки зафиксировано 15 ноября – 127 случаев. Для сравнения, еще в сентябре в сутки регистрировалось от 25 до 35 случаев.

При этом число активных носителей вируса уменьшается. В настоящий момент болеют 2425 человек, днем ранее было 2458. Положительную динамику продолжает демонстрировать и показатель по выздоровевшим. За минувшие сутки больничный закрыли сразу 162 человека. Всего же вирус победили 8970 пациентов. Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. За время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 277 жителей области.

В лидерах по числу новых инфицированных за сутки вновь оказался Владимир – 20 случаев. 17 человек заболели в Муромском районе, 16 – в Гусь-Хрустальном. По 9 положительных тестов получили жители Ковровского и Вязниковского районов, по 8 – Александровского и Суздальского. 7 случаев подтверждено в Петушинском районе. По 6 человек заболели в Меленковском и Кольчугинском районах, по 5 – в Гороховецком и Юрьев-Польском. 4 новых инфицированных в Селивановском районе, по 3 – в Камешковском районе и Радужном, 2 случая в Собинском районе и меньше всего заболевших в Судогодском районе – 1 человек.

Коронавирус за все время подтвердили у 11 672 жителей региона.

По состоянию на 17 ноября, в больницах Владимирской области развернуто 1404 койки для больных с коронавирусной инфекцией. 1234 из них заняты, это 88% всех мест. На этой неделе планируется дополнительно развернуть 130 ковидных коек. Они появятся в областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской центральной районной больнице, сообщает облздрав.

Ранее «Призыв» сообщал, что заразившийся COVID-19 губернатор Владимирской области предпочел лечиться в частной клинике Москвы.