Владимирская епархия получила здание бывшего худграфа

Владимирская епархия стала официальным владельцем бывшего корпуса худграфа ВлГУ на Большой Московской,106. Здесь ещё совсем недавно обучались реставраторы, художники, дизайнеры, учителя ИЗО. Теперь, возможно, их место займут семинаристы. Духовенство получило здание в рамках закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Он был принят ещё 10 лет назад. Но епархия не торопила университет с переездом. Студенты перекочевали в новый корпус только в прошлом учебном году. Худграф всё это время практически пустовал. И вот на нового собственника на днях были оформлены все документы.

— С одной стороны, это было наше исполнение законодательства, с другой, всё было проведено с ведения нашего учредителя – Министерство науки и образования. Процесс был длительный. Ему предшествовало обследование передаваемого исторического здания XIX века. Оно требовало больших вложений по реставрации и ремонту, — говорят в пресс-службе ВлГУ.

Теперь хлопоты по ремонту огромного трехэтажного здания владимирский университет уже не тревожат. Такое сотрудничество надо ставить в пример, говорят здесь. В плюсе оказались все. Епархии, наконец, вернули здание, изначально принадлежавшее РПЦ, а студенты переехали в более удобное и современное — 10 корпус ВлГУ на Октябрьском проспекте,3. Новое место учебы выигрывает как в транспортной доступности, так и в творчестве – рядом Золотые ворота, много скверов для пленэра.

— Всё прошло без нервов и скандалов. И главное, нашим студентам в этом здании сейчас удобно учиться. Они переехали в корпус напротив универмага «Валентина». Лучшего варианта по логистике и невозможно было представить. Он находится в пяти минутах ходьбы до дирекции своего Института искусств и художественного образования, раньше им приходилось сюда ездить. Потом с общепитом были вопросы. А здесь у нас целое кафе имеется, — пояснили в пресс-службе ВлГУ. – В корпусе, куда переехали студенты, отремонтированы все аудитории. Также была специально подготовлена лаборатория для профессора ВлГУ, народного художника России Владимира Рузина, который, к сожалению, ушел из жизни этим летом. Но он успел увидеть мастерскую, оценить, и мы надеемся, что ученики продолжат дело Владимира Ивановича.

С владимирской епархией ВлГУ плотно сотрудничает уже давно, между ними заключено соглашение в сфере науки и образования. Реставраторы и художники, которых здесь готовят, находят себе работу на многих объектах РПЦ. Молодые специалисты восстанавливают храмы, старинные иконы.

106 дом на Большой Московской Владимирская духовная семинария занимала до 1922 года. Потом он был передан институту, который в то время ещё назывался Владимирский практический институт народного образования. Возможно, теперь в эти помещения вновь заселятся семинаристы. Но только после масштабного ремонта, который планируется провести.

— Состояние здания удовлетворительное, но здесь требуется масштабный ремонт, в части помещений – капитальный. Просто заехать в него сейчас, начать учиться, невозможно, – говорит архитектор Владимирской епархии Александр Трофимов. — Потолки, полы покрашены. Но всё находится в достаточно изношенном состоянии. Хотя нельзя сказать, что здание аварийное, и оно рушится.

Только проект ремонта и реконструкции исторического здания ХIХ века, по предварительной оценке с аналогичными объектами, будет стоить около 20-25 миллионов рублей. Сумма для епархии непосильная. Поэтому в следующем году духовенство будет обращаться за поддержкой в Министерство культуры и претендовать на федеральное финансирование. Объект попытаются включить в целевую программу. Документы готовятся на 2022 год.

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