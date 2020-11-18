Владимир Сипягин предпочел лечиться от COVID-19 в частной клинике

Губернатор Владимирской области рассказал подробности своей госпитализации на личных страницах в социальных сетях. Оказалось, что Владимир Сипягин действительно проходит лечение в одной из частных клиник Москвы. На этом настоял лечащий врач, после того, как у него началось осложнение. До этого глава региона лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире. Выбор столичной клиники Сипягин объяснил дефицитом мест в инфекционных госпиталях нашего региона.

— Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь, — написал губернатор.

Владимир Сипягин лечится от коронавируса в частной клинике в Москве

По состоянию на 17 ноября, в больницах Владимирской области развернуто 1404 койки для больных с коронавирусной инфекцией. 1234 из них заняты, это 88 % всех мест. Накануне 100 дополнительных коек были открыты на базе Областной психиатрической больницы №2 в посёлке Содышка. На этой неделе планируется дополнительно развернуть 130 ковидных коек. Они появятся в Областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской центральной районной больнице, сообщает облздрав.

Ранее о напряженной работе инфекционного госпиталя рассказал главный врач областной клинической больницы. Об этом «Призыв» сообщал здесь.