Владимир потеряет 400 га «зелёного пояса» из-за строительства М-12

Почти 400 гектаров исключаются из лесопарковой зоны Владимира. Они зарезервированы под строительство платной автомагистрали М-12 «Москва — Казань». Три огромных участка, кадастровые номера которых муниципалитет указал в ответах на официальные запросы экоактивистов, находятся на левом берегу реки Клязьмы, на юге и юго-западе города. Эти леса были включены в «Зеленый щит» Владимира решением депутатов Законодательного Собрания региона.

Жители микрорайона Мостострой и садовых товариществ в черте Владимира написали обращения в прокуратуру и региональным властям. Они поставили под сомнение правомерность намерений компании «Автодор», являющейся заказчиком строительства автобана, вести трассу с таким уроном для городской среды. В ответ получили обещание включить в зеленый пояс Владимира 559 гектаров неучтенных земель.

— Забирают леса, а компенсировать будут полями. Это неравнозначный обмен, — негодуют участники группы «Против М-12 по городу Владимир» в соцсети «ВКонтакте». — В лесах и озерах обитают краснокнижные и исчезающие виды растений и животных. Сейчас у нас в городе недостаток зеленых насаждений на душу населения. В Генеральном плане города Владимира обеспеченность жителей города Владимира зелеными насаждениями общего пользования к концу 2037 года предполагалось увеличить до 17,7 кв. м на 1 человека. Но в случае уничтожения под новую автотрассу городского леса добраться до такой цифры уже вряд ли получится. Почти все земли в городской черте заняты, сажать новый лес негде.

Самый продолжительный участок трассы из 8 расторгованных пройдет по Владимирской области — 123 километра.

Стоимость реализации проекта, затрагивающего Владимирскую область, — 80 миллиардов рублей. На четвертом участке в границах региона построят 2 развязки и 38 мостов. М-12 будет пересекаться, как минимум, с тремя дорогами, проходящими по области: федеральной трассой М-7 «Волга», Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума и Муром — М-7 «Волга».



Детальная схема автомагистрали так до сих пор и не опубликована. Экоактивисты получают разрозненные данные из разных ответов властей, дорожников, прокуратуры. Они составили примерные маршруты и разместили в своей группе. По последним данным выходит, что вблизи трассы окажутся СНТ «Клязьма», «Нива» и «Калинка», СНТ «Колокшанец» в черте Владимира, деревни Одерихино, Колокша, СНТ «Строитель» и «Дружба» Собинского района. Недалеко от М-12 будет и детский лагерь «Икар».



Ранее «Призыв» сообщал, что Правительство РФ утвердило маршрут прохождения платной трассы. В постановление попал список муниципальных образований, которые она затронет.