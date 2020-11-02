Велосипедный памп-трек появился в Юрьеве-Польском

В обновленном парке Юрьева-Польского на улице 1 Мая появится памп-трек. Это специальная велосипедная трасса без ровных участков, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов. Кататься по ней можно на велосипеде и самокате. Таких элементов в районе и области – единицы, подчеркивает директор областного департамента ЖКХ Елена Семёнова. Очень интересное оборудование, сочетающее в себе и игровое и спортивное назначение. Одновременно там смогут заниматься сразу большое количество детей.

— Благодаря удобному месторасположению, памп-трек создаёт приятную, живую картину для всех отдыхающих в парке. Кроме того, вокруг жилые дома, отличная доступность, удобно следить за гуляющими детьми, – отметила Елена Семёнова.

Памп-трек уже стал «изюминкой» парка

Кроме памп-трека жителей и гостей города порадуют парковые качели. На них могут уместиться до 4 человек одновременно, предназначены они для детей и взрослых. Появилась в парке и специально оборудованная зона для барбекю. Также по всей территории установлены скамейки и оборудованы прогулочные дорожки. Благодаря стараниям городских умельцев, у деревьев появились тематические архитектурные композиции. А ещё в парке есть туалет.

Заброшенный парк в Юрьеве-Польском привели в порядок в этом году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Такое решение приняли сами жители.

В этом году город получил из федерального и областного бюджета 18 млн рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 980 тысяч рублей. Этих средств хватит на благоустройство двух общественных и двух дворовых территорий.

На следующий год городу выделили 15,5 млн рублей, ещё 814 тысяч рублей добавит местный бюджет. Эти средства пойдут на первый этап благоустройства Загородного парка, на работы в сквере у памятника Юрию Долгорукому, а также во дворах домов №32, 32А и 34 на улице Артиллерейской.

Ранее «Призыв» сообщал, что самый резонансный объект Суздаля «Зарядье» будет строиться до обильных снегопадов и минусовых температур. Погодные условия подрядчиков не смущают: проект они намерены завершить до конца года.