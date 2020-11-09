«Великий» симфонический оркестр откроет музыкальный фестиваль во Владимире

-
Афиша «Танеевских музыкальных собраний»
С 10 по 26 ноября в Концертном зале им. С.И. Танеева пройдет один из самых важных музыкальных проектов Владимирской областной филармонии — Межрегиональный фестиваль классической музыки «Танеевские музыкальные собрания». Он проводится ежегодно в середине ноября, начиная с 2013 года. Цель фестиваля – сохранение духовной культуры и возрождение интереса к творчеству и ценностям известного русского композитора, педагога и исследователя музыки Сергея Ивановича Танеева.
На концертах «музыкальных собраний» зрители имеют возможность познакомиться с творчеством не только нашего выдающегося земляка, но и его учителей и последователей, да и вообще с выдающимися произведениями мировой музыкальной культуры. В фестивале участвуют как всемирно известные исполнители, так и молодые музыканты — недавние победители международных конкурсов.
В этом году в рамках фестиваля состоятся пять концертов, которые будут интересны как искушенному зрителю, так и начинающему слушателю. Подробнее о программе «Танеевских музыкальных собраний» читайте в этом материале «Призыва».
-
Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского и пианист Константин Емельянов 6+
10 ноября в 18.30 состоится торжественное открытие фестиваля. В концертной программе примет участие Государственный академический Большой симфонический оркестр (БСО) имени П.И. Чайковского. «Великий», «гениальный», «неподражаемый» – так называют этот коллектив поклонники в разных уголках земного шара. Говорят, что этот оркестр исполняет произведения Чайковского так, как это не делает больше никто в мире. Именно поэтому оркестр и назвали в честь великого композитора. В 2020 году БСО отмечает 90 лет со дня основания, и за всю историю существования это первый визит коллектива во Владимир!
Вместе с БСО на владимирскую сцену также впервые выйдет пианист Константин Емельянов. В 2019 году музыкант стал лауреатом III премии XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, после чего ему были присуждены звание «Артист Радио России» и приз зрительских симпатий читателей журнала «Музыкальная жизнь». В сезоне 2019-2020 пианист выступал на таких концертных площадках, как Театр Карло Феличе в Генуе, Арт-центр в г.Сеул, Центр исполнительских искусств Пекина, зал «Болгария» в Софии, Центр Пауля Клее в Берне. А теперь Константин Емельянов выйдет и на сцену владимирской филармонии.
В программе концерта прозвучат увертюра «Орестея» ор. 6 С.И. Танеева, концерт № 1 для фортепиано с оркестром, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского.
Цена билета — 350-550 руб.
-
Гобоист Алексей Балашов и Камерный струнный оркестр 6+
14 ноября в 18.00 на сцене филармонии выступит Алексей Балашов, один из самых известных и востребованных гобоистов страны. В сопровождении Камерного струнного оркестра областной филармонии музыкант исполнит произведения Т. Альбинони, А. Вивальди, А. Марчелло, В. Беллини, А. Паскулли. Стоит отметить, что в России практически нет солирующих гобоистов, а вот Алексей Балашов не только солирует, но и имеет в своем репертуаре почти все основные произведения, написанные для гобоя от музыки барокко до современных авторов! И часть великолепного репертуара музыканта зрителям филармонии посчастливится услышать в рамках фестиваля «Танеевские музыкальные собрания»!
Цена билета — 250-350 руб.
-
Концерт братьев Бессоновых 6+
17 ноября в 18.30 филармония приглашает публику на встречу с самой музыкальной семьей России! Братья Бессоновы выступают в лучших концертных залах нашей страны и за рубежом. Пианист Иван Бессонов абсолютный чемпион среди молодых российских пианистов по количеству золотых медалей, завоеванных на международных музыкальных конкурсах. Только ему удалось победить в 2018 году на классическом «Евровидении» в Эдинбурге. России не доставался главный приз этого международного конкурса молодых исполнителей ни разу за все двадцать шесть лет существования.
Его братья – скрипачи Данила и Никита Бессоновы, несмотря на свой юный возраст, широко известны в музыкальных кругах и также являются победителями всевозможных творческих проектов. На фестивале «Танеевские музыкальные собрания» братья Бессоновы исполнят для владимирской публики мировые шедевры.
Цена билета — 250-350 руб.
-
Дудук Аргишти и «Солисты Рязани» 6+
В этом году фестиваль «Танеевские музыкальные собрания» порадует зрителей своей музыкальной многоликостью и географической широтой. 21 ноября в 18.00 на сцену концертного зала им. С.И. Танеева выйдет известный мастер игры на армянском дудуке Аргишти. В концерте также принимает участие коллектив Рязанской филармонии — камерный ансамбль «Солисты Рязани». В программе прозвучат известные армянские мелодии, сочинения великих классиков и авторские произведения музыканта.
Цена билета — 250-350 руб.
-
Олег Безинских и Русский оркестр 6+
26 ноября в 18.30 в завершение фестиваля на сцену Владимирской областной филармонии выйдет знаменитый контртенор страны Олег Безинских. Добавим, Этот исполнитель чрезвычайно популярен и востребован на сценах европейских театров. В исполнении солиста и Русского оркестра владимирской филармонии в программе «Мифы и реальность» прозвучат произведения композиторов разных эпох и направлений. Не пропустите возможность пополнить свой слуховой багаж потрясающим вокалом!
Цена билета — 250-350 руб.
Обсуждение