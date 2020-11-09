«Великий» симфонический оркестр откроет музыкальный фестиваль во Владимире

С 10 по 26 ноября в Концертном зале им. С.И. Танеева пройдет один из самых важных музыкальных проектов Владимирской областной филармонии — Межрегиональный фестиваль классической музыки «Танеевские музыкальные собрания». Он проводится ежегодно в середине ноября, начиная с 2013 года. Цель фестиваля – сохранение духовной культуры и возрождение интереса к творчеству и ценностям известного русского композитора, педагога и исследователя музыки Сергея Ивановича Танеева.

На концертах «музыкальных собраний» зрители имеют возможность познакомиться с творчеством не только нашего выдающегося земляка, но и его учителей и последователей, да и вообще с выдающимися произведениями мировой музыкальной культуры. В фестивале участвуют как всемирно известные исполнители, так и молодые музыканты — недавние победители международных конкурсов.

В этом году в рамках фестиваля состоятся пять концертов, которые будут интересны как искушенному зрителю, так и начинающему слушателю. Подробнее о программе «Танеевских музыкальных собраний» читайте в этом материале «Призыва».