Веганы против мясоедов: вердикт диетолога

1 ноября во всем мире отмечают День вегана. Убежденных вегетарианцев в России, по самым приблизительным подсчетам, около 200 000 человек, а в мире — 700 миллионов. Все эти люди следуют различным формам веганства. А так ли полезно вегетарианство? Можно ли детям расти без продуктов животного происхождения? Что такое кетодиета, зачем люди отказываются от углеводов, предпочитая мясо и жирную пищу? Если у вас диабет, ожирение, подагра, что нужно исключить или добавить в свое меню? Вместе с Татьяной Николаевной Миславской, врачом-диетологом Центральной городской больницы г. Коврова, главным внештатным диетологом департамента здравоохранения Владимирской области, «Призыв» обсудил плюсы и минусы вегетарианства и мясоедства.

О толерантности

Противостояние веганов и мясоедов в последнее десятилетие достигло апогея. Казалось бы, кому какое дело, что у соседа в тарелке, но нет. Воинствующие веганы, отстаивая свои права и права животных, устраивают демонстрации, фестивали, шествия, злобно обливают краской тех, кто носит меха.

К примеру, в прошлом году городах Франции, Санкт-Петербурге и Москве были разгромлены мясные лавки, в Хабаровске – бургерная. Французские мясники вообще запросили у правительства защиты от вегетарианцев. Британским фермерам угрожают расправой, поджигая их постройки и дома. В США нападают на исследовательские институты. В Великобритании и США агрессивное движение веганов приравняли к экстремистской и террористической.

Вегетарианцы во всем мире отстояли наличие в кафе меню с блюдами без продуктов животного происхождения. Рестораторы в России шутят: «Сейчас каждый пятый клиент хочет блюда для вегетарианцев, потому что он либо вегетарианец, либо у него пост». И теперь в меню ресторанов, особенно в мегаполисах, можно найти не 1-2 позиции, а целую линейку блюд — от супа до десерта. А вот мясоеды возмущаются: «Мы говорим о толерантном отношении ко многим вещам в мире. Но почему, придя в обычный ресторан, вегетарианцы должны получить то, что хотят, а мы, посетив веганский, нет. Где хваленая толерантность и справедливость?»

Мясоеды не остаются в стороне: в Тбилиси любители мяса как-то напали на веганское кафе. Во Франции и Финляндии под воздействием мясоедов приняли закон, согласно которому нельзя продавать бургеры с травой под видом бургеров с мясом: «Ваш бургер из травы? Так называйте его булочкой с фалафелем (нут) или булкой с лепешкой из травы и орехов».

Вегетарианство не панацея

Татьяна Миславская считает, что вегетарианское питание — это не панацея, как бы ни утверждали поклонники овощей и фруктов, что они худеют, хорошеют и прекрасно чувствуют себя. Как образ жизни вегетарианство может быть опасным для здоровья. Чем же?

В Индии, на родине вегетарианства, где круглый год от 20 до 40 градусов тепла, растет больше двухсот видов бобовых с огромным количеством белка. В России из растительного белка в основном в рационе горох, фасоль, чечевица и орехи. И переход на гречку с овощами «подарит» вегетарианцу проблемы с кишечником, кожей, волосами, сердечно-сосудистой системой, потому что организму не будет хватать белка. Кроме белка, организму не будет хватать и железа.

Женщинам грозит бесплодие, снижаются шансы забеременеть, нарушается гормональный фон. А у мужчин наблюдается малоподвижность сперматозоидов. У детей возможна задержка роста, речи, они не развиваются и не растут. Интересно, что, когда таких детей начинают лечить, вводить им в рацион достаточное количество белка, они постепенно догоняют своих сверстников в развитии и росте. Кстати, в Италии сейчас пытаются штрафовать родителей-веганов, которые лишили своих маленьких детей всех продуктов животного происхождения.

С сыроедением в условиях нашего климата так вообще сложно прожить. Организму, чтобы восполнять свои ресурсы, нужна горячая еда, а не нашинкованная морковка, капуста и свекла. Пища, которая не прошла термообработку, только охлаждает организм, снижая активность ферментов и пищеварительных соков.

В качестве диеты вегетарианство — вполне успешный метод, который назначают с лечебными целями. Например, больным с подагрой, ожирением, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такой рацион стабилизирует состояние. Но такой вид питания временный, не постоянный. Белок через определенное время вновь необходимо ввести в рацион.

Вспомним религию. Посты не вредят здоровью. На определенный промежуток времени человек осознанно отказывается от продуктов животного происхождения, а потом вновь ест белок. Но даже в строгом посте маленьким детям, больным, беременным и кормящим женщинам есть послабления: им разрешаются и масло, и рыба, и яйца.

Как в религии, так и в жизни, всё должно быть в меру, без перекосов. В рационе человека всего должно быть в достатке: и белков, и жиров, и углеводов — это основа здоровья, подчеркивает Татьяна Миславская.

Наука против веганов

Ученые во всем мире пытаются уговорить вегетарианцев перейти с капустных котлет на мясные и приводят много весомых доводов. Кишечник человека соотносится с длиной тела как 1 к 8, у кошки 1 к 3, у лошади – 1 к 20. то есть нашему организму нужна смешанная пища. Кислотность в желудке человека, по сравнению с другими, как хищными, так и травоядными млекопитающими, средняя: рН около 3 (у хищников агрессивнее — около 1).

Сырое мясо человеку не очень подходит. Только растительная пища — тоже не вариант. В отличие от жвачных, у человека нет специального отдела кишечника, который переваривает грубые волокна. Человек в чем-то похож на медведя: длительные периоды возможна растительная диета, но одними ветками-травой долго питаться он не сможет. Нужен белок.

Вегетарианская диета на 22% снижает риск развития сердечных заболеваний, но на 20% повышает риск инсульта.

Это выяснили специалисты из Оксфордского университета.Чтобы получить эти данные, в течение 18 лет ученые наблюдали за 48 000 британцев: чуть более половины из них не ограничивали себя в продуктах животного происхождения, пятая часть ела только рыбу, а треть придерживалась вегетарианского питания. Ученые предположили, что проблемы возникли из-за нехватки питательных веществ, которые содержатся только в мясе. Например, от нехватки витамина В12. Так что, если даже вы убежденный вегетарианец, обязательно дополняйте свой рацион витаминами и микроэлементами!

Отказ от мяса помогает похудеть?

Кстати, Татьяна Миславская опровергает популярный миф о том, что, отказавшись от мяса, можно похудеть. Если углеводов в вашем рационе больше, чем необходимо организму, то нет:

— Когда человеку предлагается диета, то количества белка иногда не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Белок – это фундамент для наших мышц, а как известно, чем больше мышц в организме, тем лучше человек худеет. Кстати, не только мясо и рыба богаты белком. Не забывайте про яйца. Это идеальный источник животного белка. Отказ от жирных сортов мяса — свинины и баранины — поможет сбросить вес. Для хороших результатов нужен грамотный расчет КБЖУ (соотношения калорий, белков, жиров и углеводов) и присутствие спорта, движения в жизни.

Еще одно заблуждение – отказ от мяса при диабете. Ни в коем случае нельзя этого делать. Организму нужен животный белок. Не экспериментируйте самостоятельно с питанием. В зависимости от типа диабета, эндокринолог назначит вам не только лекарство, но и распишет план питания. В период простуд, ОРВИ также необходимо полноценно питаться, чтобы не ославлять защитную систему организма.

Мясо лечит?

Сейчас в мире востребована кетодиета (высокое потребление жира, умеренное — белка и всего 20 граммов углеводов в день) и карнивор-движение (в пищу употребляется только мясо, преимущественно говядина). Карниворцы едят мясо (и сырое тоже), прекрасно выглядят, подтверждают свое состояние анализами. В России в последние лет пять кетодиета стремительно набирает обороты.

Разрешены на кето:

Мясо, рыба, морепродукты, птица, субпродукты, яйца.

Животные жиры (смалец, говяжий, утиный, гусиный жир, курдюк, бекон, сало), сливочное и топленое масло.

Некоторые растительные жиры: масло кокоса, авокадо, какао, оливковое, масло макадамии.

Зелень и овощи, растущие на поверхности земли.

Голубика, малина, черника.

Жирные молочные продукты (сыры, сливки, сметана).

Низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров не является «новомодной», неким новаторством. Люди эволюционировали, питаясь так тысячи лет.

Употреблять чрезмерное количество углеводов стали только последние 50 лет.

Когда углеводов в рационе минимум – до 20 граммов в сутки, организм начинает использовать в качестве топлива жиры – как те, что поступают с пищей, так и «с боков». Кетопротоколы активно изучают онкологи, неврологи, гинекологи, кардиологи. Есть много качественных исследований, которые говорят, что бояться животных жиров не надо. В Швеции эта диета признана лучшей стратегией при лечении ожирения. Американская диетологическая ассоциация признала пользу сокращения углеводов при диабете.

Кетогенная диета хорошо показала себя при лечении многих болезней. С ее помощью врачи лечат не только ожирение и диабет, но и аллергию, эпилепсию, аутизм, заболевания мозга, аутоиммунные заболевания. При некоторых видах рака онкологи рекомендуют пациентам придерживаться именно кетодиеты.

В Москве кетодиету используют, к примеру, в Морозовской детской больнице. Татьяна Миславская проходила там обучение и отмечает положительную динамику в лечении различных форм эпилепсии:

— Врачи-новаторы используют кетогенную диету. Морозовская больница — самая крупная многопрофильная больница не только Москвы, но и России. В больнице врачи работают по разным направлениям, например, гастроэнтерология, онкология, онкогематология, кардиохирургия, орфанные (редкие) заболевания, ревматология, эндокринология. Самое главное, помощь там можно получить по полису ОМС, обратиться туда могут и люди из других регионов.

А тем, кто выбирает себе кетодиету, наш эксперт перед стартом советует пообщаться с врачом:

— Вес на кетодиете теряется хорошо. Сначала быстро уходит вода, потом уже жир. Но есть риск получить дисбаланс электролитов (натрия, калия, магния, кальция) в организме. Например, при низком содержании натрия человеку хочется соленого, повышается риск сердечного приступа (экстремальные ситуации). А недостаток калия приводит к усталому состоянию, слабости. Нужно принимать микроэлементы дополнительно.

Осторожными с такой диетой нужно быть и тем, кто страдает желчнокаменной болезнью, язвенным колитом, при обострении гастрита, при любом заболевании ЖКТ в стадии обострения. Я не против кетодиеты, карнивор-диеты, я за разнообразие в рационе и за разумный подход совместно с врачом.

Кетодиета: личный опыт

Если вы женщина, то, вероятно, сидели на какой-либо диете. У меня в анамнезе диета Протасова (когда первую неделю ешь запеченные овощи, кефир, яблоки, вторую неделю – сырые, в общем, я ее забросила), диета Дюкана (здесь я прекрасно похудела на 8 кг, но куриные грудки и обезжиренные творожки ненавижу до сих пор). На кетодиете у меня уже второй заход.

Однажды с ее помощью я похудела на 9 кг за 2,5 месяца. Сладкого не хотелось совсем. У меня тогда еще было грудное вскармливание, которое отлично состыковалось с кетодиетой. Периодически я ее нарушала, поедая запрещенные помидоры и зефирки. Ем я 2 раза в день. Ребенок мой меня поддерживает, с удовольствием поедая омлеты и яичницы с моей тарелки и сливочное масло (на бутерброде, ему можно). Кстати, детям сливочное масло очень полезно для развития мозга.

Я делаю прекрасное пюре из цветной капусты, а с селедкой оно уходит на ура у всех домочадцев! Вариантов приготовления блюд много. Лучше всего работает план, когда ты составляешь меню на неделю и следуешь ему. Осталось сказать, что вегетарианцев уважаю, но салату и фруктам предпочту кусок мяса с авокадо.