В Сбере прошел финал Кейс-чемпионата студентов «Sberbank Challenge Cup»

Волго-Вятский банк подвел итоги Кейс-чемпионата Sberbank Challenge Cup, который проводился для студентов на протяжении 1,5 месяцев. Финал прошел в преддверии Дня рождения Сбера, которое празднуется 12 ноября.

Кейс-Чемпионат Sberbank Challenge Cup – это соревнование, в ходе которого участники решают поставленные перед ними бизнес-задачи. В этом году темой соревнования стала экосистема. Более 200 студентов из 7 вузов с территории присутствия Волго-Вятского банка занимались разработкой собственных сервисов и работали над улучшением текущих продуктов экосистемы Сбера.

В отборочном этапе, который проходил в формате защиты проектов, участие приняло 22 команды из вузов Нижнего Новгорода, Казани и Перми. По результатам отборочного тура 6 команд из вузов Нижнего Новгорода и Перми вышли в финал. Все предложения участников Кейс-чемпионата оценивали эксперты Волго-Вятского банка.

Победителем Sberbank Challenge Cup стала команда из ННГУ им. Н.И. Лобачевского из Нижнего Новгорода, которая предложила проект по созданию сервиса, который позволит помогать людям в различных жизненных ситуациях. Второе и третье места заняли нижегородские команды из НИУ ВШЭ.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«В качестве ключевой темы мы выбрали экосистему не просто так. Если раньше Сбербанк был только банком, то сегодня мы Сбер и становимся помощником по жизни, мы – целая вселенная сервисов. Меня очень порадовал высокий уровень команд, которые приняли участие в Кейс-чемпионате. Могу с уверенностью сказать, что многие проекты действительно сильные, некоторые уже можно смело брать и реализовывать».

Олеся Лебедева, HR-директор Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Кейс-чемпионат Sberbank Challenge Cup – это уникальная возможность для студентов поработать над реальными бизнес-задачами, научиться на практике реализовывать свои идеи, а самое главное, поработать в команде. И я рада, что наш кейс-чемпионат позволил нам собрать талантливых, находчивых и решительных ребят!»