В парке «Добросельский» с трибун пропали новые сиденья

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области прояснил ситуацию с исчезнувшими с трибун парка «Добросельский» сиденьями. Тревогу забили бдительные горожане, переживающие за сохранность объектов недавно отремонтированного парка. В ноябре владимирцы заметили, что на оборудованном открытом спортивном комплексе не хватает сидений. Но поводов для беспокойства нет, заверяют горожан.
Оказалось, что пластиковые сиденья демонтированы и переданы на ответственное хранение. Это поможет избежать порчи имущества, которое уже произошло в сентябре, отмечает пресс-служба департамента физической культуры и спорта. Кресла будут вновь установлены на трибуны к весенне-летнему спортивному сезону 2021 года.
Сиденья с трибун спрятали от вандалов
Открытие парка «Добросельский» во Владимире состоялось в конце октября после нескольких переносов. Однако жители областного центра гуляют там уже с конца августа. И без официального открытия горожане смогли оценить результаты работ. Ожидания и реальность обсудили здесь.
Обсуждение 3
Ах, порча имущества уже была…Ничего у нас сделать нельзя…что за народ! А ведь все для людей!
да хватит народ ругать. все потому, что подросткам нечем заняться. не хватает им мест для досуга. а тут сразу закрыть и убрать. ай-ай, эта молодежь.
Таков уж наш народ и наши подростки! И ничего им неинтересно даже бесплатно! Поэтому будем жить в условиях, где от нас все будут прятать!