В парке «Добросельский» с трибун пропали новые сиденья

Департамент физкультуры и спорта дал разъяснения

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области прояснил ситуацию с исчезнувшими с трибун парка «Добросельский» сиденьями. Тревогу забили бдительные горожане, переживающие за сохранность объектов недавно отремонтированного парка. В ноябре владимирцы заметили, что на оборудованном открытом спортивном комплексе не хватает сидений. Но поводов для беспокойства нет, заверяют горожан.

Оказалось, что пластиковые сиденья демонтированы и переданы на ответственное хранение. Это поможет избежать порчи имущества, которое уже произошло в сентябре, отмечает пресс-служба департамента физической культуры и спорта. Кресла будут вновь установлены на трибуны к весенне-летнему спортивному сезону 2021 года.

Фото «Призыва»

Сиденья с трибун спрятали от вандалов

Открытие парка «Добросельский» во Владимире состоялось в конце октября после нескольких переносов. Однако жители областного центра гуляют там уже с конца августа. И без официального открытия горожане смогли оценить результаты работ. Ожидания и реальность обсудили здесь.

Ольга Ефремова 

Фото департамента физической культуры и спорта Владимирской области


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Обсуждение 3

  • Мария:
    12.11.2020 в 13:05

    Ах, порча имущества уже была…Ничего у нас сделать нельзя…что за народ! А ведь все для людей!

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  • Анна Тумановская:
    12.11.2020 в 13:27

    да хватит народ ругать. все потому, что подросткам нечем заняться. не хватает им мест для досуга. а тут сразу закрыть и убрать. ай-ай, эта молодежь.

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  • Вера А.:
    12.11.2020 в 13:35

    Таков уж наш народ и наши подростки! И ничего им неинтересно даже бесплатно! Поэтому будем жить в условиях, где от нас все будут прятать!

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