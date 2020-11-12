В парке «Добросельский» с трибун пропали новые сиденья

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области прояснил ситуацию с исчезнувшими с трибун парка «Добросельский» сиденьями. Тревогу забили бдительные горожане, переживающие за сохранность объектов недавно отремонтированного парка. В ноябре владимирцы заметили, что на оборудованном открытом спортивном комплексе не хватает сидений. Но поводов для беспокойства нет, заверяют горожан.

Оказалось, что пластиковые сиденья демонтированы и переданы на ответственное хранение. Это поможет избежать порчи имущества, которое уже произошло в сентябре, отмечает пресс-служба департамента физической культуры и спорта. Кресла будут вновь установлены на трибуны к весенне-летнему спортивному сезону 2021 года.

Сиденья с трибун спрятали от вандалов

Открытие парка «Добросельский» во Владимире состоялось в конце октября после нескольких переносов. Однако жители областного центра гуляют там уже с конца августа. И без официального открытия горожане смогли оценить результаты работ. Ожидания и реальность обсудили здесь.