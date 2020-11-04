В Коврове и Камешково поставили ещё 35 коек для больных коронавирусом

Всего для пациентов в области открыто 1208 мест

Во Владимирской области развернули еще 35 коек для лечения пациентов с коронавирусом. 20 мест появились дополнительно в Ковровской многопрофильной городской больнице № 1 и 15 коек — в Камешковской районной больнице. В Камешково отделение для лечения пациентов с COVID-19 открыто впервые.

Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области. Фото «Призыва»

Все 35 специализированных мест оснащены кислородом. Они предназначены для лечения пациентов со среднетяжёлой формой заболевания, уточнила директор облздрава Елена Утемова.

— Эта мера направлена на повышение доступности медицинской помощи для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В случае необходимости во Владимирской области продолжится развёртывание специализированных коек, – подчеркнула руководитель ведомства.

Таким образом, сейчас в региональной системе здравоохранения функционируют 1208 ковидных коек, в том числе 655 с кислородом, 229 с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 148 реанимационных.

Коечный фонд для больных коронавирусом заполнен почти на 90%.

По состоянию на 3 ноября, 88% коек заняты (1060), свободны – 148. Согласно данным облздрава, все инфекционные госпитали региона в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции и пневмонии.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире из розничной продажи пропали лекарства, назначаемые при COVID-19. В аптеках невозможно купить ряд антибиотиков и популярные противовирусные.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»


Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение