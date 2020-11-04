В Коврове и Камешково поставили ещё 35 коек для больных коронавирусом

Во Владимирской области развернули еще 35 коек для лечения пациентов с коронавирусом. 20 мест появились дополнительно в Ковровской многопрофильной городской больнице № 1 и 15 коек — в Камешковской районной больнице. В Камешково отделение для лечения пациентов с COVID-19 открыто впервые.

Все 35 специализированных мест оснащены кислородом. Они предназначены для лечения пациентов со среднетяжёлой формой заболевания, уточнила директор облздрава Елена Утемова.

— Эта мера направлена на повышение доступности медицинской помощи для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В случае необходимости во Владимирской области продолжится развёртывание специализированных коек, – подчеркнула руководитель ведомства.

Таким образом, сейчас в региональной системе здравоохранения функционируют 1208 ковидных коек, в том числе 655 с кислородом, 229 с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 148 реанимационных.

Коечный фонд для больных коронавирусом заполнен почти на 90%.

По состоянию на 3 ноября, 88% коек заняты (1060), свободны – 148. Согласно данным облздрава, все инфекционные госпитали региона в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции и пневмонии.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире из розничной продажи пропали лекарства, назначаемые при COVID-19. В аптеках невозможно купить ряд антибиотиков и популярные противовирусные.