Ушёл из жизни врач-педиатр Владимир Гужев

Ушёл из жизни Владимир Николаевич Гужев – врач-педиатр, работавший в филиале детской поликлиники №1 областного центра. Он заботился о жизни и здоровье сотен и сотен ребят, живущих в Загородном районе Владимира и близлежащих населённых пунктах. В небольшом филиале, расположенном в Коммунаре, всего два врача-терапевта. И каждый день очередь из мальчишек и девчонок вместе с их родителями делилась на два потока: один — к Владимиру Николаевичу, другой — к Галине Петровне… Вчера, 14 ноября, жизнь Владимира Николаевича Гужева оборвалась. Ему было 56 лет.

Слова родителей – искреннее, ярче, лучше любых журналистских строк. «Призыв» дал возможность самим мамам рассказать о враче, спасавшем жизнь их детей. Дальше – слово им.

Я никогда не забуду этот голос. «Детский врач», — раздавалось в трубке домофона, и не находящей себе места от переживаний за больного ребенка материнской душе сразу становилось спокойнее.

Он входил в дом, такой высокий, широкоплечий, вызывающий уверенность, говорил сыну: «Ну что, мОлодец, рассказывай что болит?» Быстро осматривал, давал четкие рекомендации по лечению. «Вирус, температура будет еще три дня, это нормально. Если будет дольше, звоните мне». И материнской душе становилось совсем спокойно.

Владимир Николаевич давал нам опору, был как стена для детей, участковым педиатром которых он являлся. Нам повезло в Коммунаре, у нас два замечательных детских врача. И пусть педиатрический пункт — это микроскопическое, переделанное из квартиры помещение, наши дети с нашими врачами были всегда под надежной защитой.

Сегодня, одного из них не стало. Так безвременно оборвалась его жизнь от болезни, в которую многие до сих пор не хотят верить. Мы все глубоко скорбим о нём, искренне соболезнуем его семье. У нас у всех чувство, что мы осиротели.

С детским врачом за период детства ребенок и родители зачастую проводят времени больше, чем с некоторыми из родственников, и именно с образом участкового педиатра ассоциируется у наших детей профессия врача.

Я благодарна судьбе, что дала моему сыну возможность сохранить в памяти образ именно такого врача, каким был Гужев Владимир Николаевич.

«Детский ВРАЧ» — эти слова, сказанные его хриплым сильный голосом, продолжают звучать в моей душе…

Марина Сизова

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Очень отзывчивый и грамотный доктор. Назначенное лечение ни разу не подвело. Всегда приходил на помощь. Огромное ему спасибо.

Юлия

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Светлая память нашему педиатру Владимиру Николаевичу!

Более 30 лет он посвятил служению детям, о чем мечтал с детства, считая, что если с самого рождения человеку правильно «поставить» здоровье, вмешательства многих врачей-специалистов просто не потребуются. Он лечил моего мужа, когда тот был ребёнком — работал 9 лет на участке по ул. Нижняя Дуброва, тогда ещё первой городской больницы № 1. Потом, когда загородную зону Коммунар присоединили к поликлинике, Владимира Николаевича уговорили перейти к нам. И 22 года он работал на одном огромном — пятнадцатом — участке.

За свой ратный труд, к сожалению, почетным гражданином Владимирской области так и не стал. Тянул молча, как настоящий мужчина, всё на себе, выезжая на вызовы заражённых COVID-19, в Микрорайоны Коммунар, Заклязьменский, турбазу Ладога, Долгая Лужа, Рахманов перевоз, Лунёво, Кусуново, Бухолово, Уварово, Никулино, Шепелёво, с начала Пандемии, принимая больных на участке, осуществляя плановые приемы, патронаж новорожденных и т.д.

Он был ГЕРОЕМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ!!! Светлая Память Рабу Божьему Владимиру!

Анастасия

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Скорбим, сочувствуем, соболезнуем родным и близким. Владимир Николаевич был нашим врачом с рождения моей дочери и на протяжении 11 лет. Огромная благодарность ему за все… Невосполнимая утрата для семьи, для больницы, для жителей нашего района. Светлая память.

Марина

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Официальный некролог подготовил департамент здравоохранения администрации Владимирской области. Приводим его на странице «Призыва».

Департамент здравоохранения Владимирской области с прискорбием сообщает, что 14 ноября на 57 году жизни скоропостижно скончался Владимир Николаевич Гужев – участковый врач-педиатр Детской городской поликлиники №1 города Владимира.

Владимир Николаевич более 30 лет проработал в Детской городской поликлинике №1. Он обслуживал педиатрический участок микрорайонов Коммунар, Заклязьменский, Лунево и других населенных пунктов в составе города Владимира.

Владимир Николаевич был по-настоящему любимым и уважаемым доктором. Он сочетал в себе высокий профессионализм и самые лучшие человеческие качества, имел высшую квалификационную категорию по педиатрии. За многолетний добросовестный труд награжден благодарностью Председателя Совета Федерации РФ, почетными грамотами администрации Владимирской области, Департамента здравоохранения Владимирской области.

Уход из жизни доктора Гужева стал настоящей трагедией для всего медицинского сообщества Владимирской области и тысяч благодарных пациентов. Он был поистине народным доктором с большим сердцем. 20 ноября Владимиру Николаевичу должно было исполниться 57 лет…

Коллектив Департамента здравоохранения Владимирской области и лично директор Елена Утемова искренне соболезнуют родным и близким Владимира Николаевича. Это большая утрата для региональной системы здравоохранения.

О времени и месте прощания с Владимиром Николаевичем будет сообщено дополнительно.