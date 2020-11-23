Ушёл из жизни бывший военный прокурор 27-й Ракетной армии, чей штаб дислоцируется во Владимире, полковник юстиции Сергей Ильич Шепеленко. Он являл собой пример добросовестного служения долгу и закону. Сергей Ильич руководил прокуратурой и 27-й ракетной армией полтора десятка лет — с 1983-го по 1998 год. Публикуем некролог, составленный его коллегами.

«Коллективы 19-й военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680 и 451-го военного следственного отдела (по армии) Следственного комитета Российской Федерации выражают глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной полковника юстиции Шепеленко Сергея Ильича — бывшего военного прокурора, ветерана прокуратуры, следствия и Вооруженных Сил, Почетного работника прокуратуры Российской Федерации.

Сергей Ильич всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, мудрости и справедливости. Человеком, посвятившим свою жизнь делу служения Отечеству, которому присущи такие понятия, как долг, профессионализм, ответственность, дух созидания.

Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, трудолюбие, высокие моральные качества. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах».