Усадьбу князей Голицыных отреставрируют за 50 миллионов рублей

Усадьбу князей Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района восстановят к 210-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Это историческое место известно тем, что здесь последние часы жизни провел легендарный полководец Петр Багратион. Масштабный ремонт, который уже начался, собираются закончить в 2022 году. На эти цели из областного бюджета будет выделено около 50 миллионов рублей. Об этом сообщила ТАСС директор департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова.

Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас здесь находится музей. В экспозиции представлены сабли, ордена, копии писем и документов Багратиона.

— Встанет вопрос о наполнении действующего внутри музея, созданного местными энтузиастами. Сейчас совместно с Российским военно-историческим обществом прорабатывается вопрос о расширении экспозиции, посвященной Багратиону и Отечественной войне 1812 года. Я очень надеюсь, что к 2022 году мы проведем эту работу, потому что место имеет большой туристический потенциал, и уже сейчас туда приезжает много людей, — подчеркнула Алиса Бирюкова в интервью ТАСС.

Исторический памятник приводят в порядок на областные средства.

В начале 60-х годов прошлого столетия на территории усадьбы был открыт сельский Дом культуры. Он работает и по сей день. На ветхость здания ещё в 2017 году обратил внимание Артем Маркин, директор владимирского Центра классической музыки, который организовал здесь живой концерт в рамках «Музыкальной экспедиции». Деньги из областного бюджета, наконец, стали выделяться. Здесь уже заменили окна, идет восстановление балкона. Как сообщило «Призыву» руководство музея, в следующем году планируют провести ремонт инженерных систем, в том числе водо-, тепло- и электроснабжения. Все сметы уже согласованы. После чего можно будет приступить к обновлению фасада и внутренних интерьеров.





Генерал Багратион получил тяжелое ранение в ногу на поле Бородинского сражения. После неудачного лечения был перевезен в поместье своего друга князя Бориса Голицына. Здесь Петр Багратион скончался от гангрены. Изначально он был захоронен в селе Сима в саркофаге летней Богоявленской церкви. Но спустя 27 лет его прах был перезахоронен на Бородинском поле. Память о великом полководце трепетно хранится жителями Юрьев-Польского района. В его честь в селе установлен памятник, в городском музее хранится карета, на которой привезли раненого генерала.

Ранее «Призыв» сообщал, что в масштабном ремонте нуждается и родовое поместье графов Воронцовых-Дашковых в Петушинском районе. Попытки привлечь инвесторов со стороны не увенчались успехом. Дворянскую усадьбу надеются включить в финансирование в рамках федерального нацпроекта.