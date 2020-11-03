Уличные коты стали мерой изношенности теплотрасс

Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг городов с самой большой протяженностью изношенных теплотрасс. Примечательно, что единицей измерения стали коты, которые зимой смогут согреться на трубах с поврежденной изоляцией. Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе в холодное время года. Всего выявлено более 55 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России. В их числе и Владимирская область. В нашем регионе дефекты нашли на теплотрассе в Гусь-Хрустальном сразу на трех улицах: Транспортной, Окружной и Муравьева-Апостола.

— В беседе с теплоснабжающей организацией нас заверили, что в ближайшее время данные участки будут приведены в нормативное состояние – появится теплоизоляция, — сообщил член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Руслан Зарипов.

Недочеты на теплотрассе обещали исправить в ближайшее время.

По всем выявленным повреждениям теплотрасс общественники вместе с местными органами власти и собственниками теплосетей составят график ремонта повреждений. Контрольный мониторинг состояния теплотрасс будет проведен в феврале следующего года.

Ранее «Призыв» рассказывал о ремонте теплосетей во Владимире. Работы на улице Чайковского завершены, сейчас масштабный ремонт ведется на Октябрьском проспекте. В ходе реконструкции там заменят 228 метров теплосети.