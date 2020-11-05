Угадайте, где едет владимирский троллейбус на советском фото

В 1948 году при разработке схемы городского транспорта для города Владимира сотрудниками «Росгипрогражданпроекта» троллейбус был выбран как наиболее подходящий вид транспорта. В 1951 году было образовано троллейбусное управление, а к середине 1952-го закончилось строительство тяговой подстанции, троллейбусного депо и электрических сетей. 5 ноября было открыто регулярное движение троллейбусов от кинотеатра «Буревестник» до Владимирского химического завода. Парк машин насчитывал тогда 30 троллейбусов, протяженность контактных сетей составляла 13 км. Город рос, поэтому постепенно вводились новые маршруты, соединявшие новые районы города с центром, с промышленными предприятиями. Посмотрите на советские фотографии и попробуйте узнать, по какой городской улице едет владимирский троллейбус.
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