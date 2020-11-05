Угадайте, где едет владимирский троллейбус на советском фото

В 1948 году при разработке схемы городского транспорта для города Владимира сотрудниками «Росгипрогражданпроекта» троллейбус был выбран как наиболее подходящий вид транспорта. В 1951 году было образовано троллейбусное управление, а к середине 1952-го закончилось строительство тяговой подстанции, троллейбусного депо и электрических сетей. 5 ноября было открыто регулярное движение троллейбусов от кинотеатра «Буревестник» до Владимирского химического завода. Парк машин насчитывал тогда 30 троллейбусов, протяженность контактных сетей составляла 13 км. Город рос, поэтому постепенно вводились новые маршруты, соединявшие новые районы города с центром, с промышленными предприятиями. Посмотрите на советские фотографии и попробуйте узнать, по какой городской улице едет владимирский троллейбус.

На какую улицу сворачивает троллейбус № 7? Садовую Северную Проспект Ленина Правильно! Неправильно! - По какой улице проходит троллейбус № 10? Каманина Вокзальная Усти-на-Лабе Правильно! Неправильно! - Где остановился троллейбус № 12 в Добром? Улица Комиссарова Суздальский проспект Улица Добросельская Правильно! Неправильно! - На какую улицу заворачивает один из ранних АКСМов? Егорова Гагарина Пушкина (Студеная гора) Правильно! Неправильно! - На какой остановке стоит троллейбус № 1? «Химзавод» «Керамический завод» «Поворот на завод «Точмаш» Правильно! Неправильно! - Где проезжает троллейбус № 5? Проспект Ленина Улица Вокзальная Улица Ворошилова (ныне Верхняя Дуброва) Правильно! Неправильно! - На пересечении каких улиц запечатлен троллейбус № 14? Мира и Горького Мира и Почаевская Горького и Луначарского Правильно! Неправильно! - На какой остановке стоит троллейбус? Дом культуры керамического завода (ныне театр «Разгуляй») Дом культуры ВТЗ (ныне Городской Дворец культуры) Дом культуры ВХЗ (ныне Дом культуры молодежи) Правильно! Неправильно! - На какой площади разворачивается троллейбус? Ленина Победы Свободы (ныне Соборная) Правильно! Неправильно! - По какой улице проезжает троллейбус № 6? Муромской Ерофеевский спуск Судогодское шоссе Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Угадайте, где едет владимирский троллейбус на советском фото Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook