Туристка отсудила деньги за сорванную из-за пандемии поездку в Иорданию

Жительница Владимира смогла вернуть деньги за несостоявшийся отдых в Иордании. Решить вопрос в досудебном порядке не получилось. Составленную претензию продавец туристического продукта просто проигнорировал. Женщина была вынуждена обратиться с иском в суд.

Тур в жаркую страну был куплен на троих человек и оплачен полностью. Поездка намечалась на май этого года. Однако в марте Ростуризм опубликовал информацию о приостановлении авиасообщения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире.

Пандемия коронавируса внесла в планы отдыхающих коррективы.

Не получив ответа на составленную претензию, женщина попросила суд взыскать с ответчика потраченные на путевку деньги, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя и наложить на него штраф в размере 50 % от присужденной суммы.

Суд удовлетворил требования истца частично. Немного был снижен размер морального вреда, пояснили «Призыву» в пресс-службе Октябрьского суда. Суммы, которые удалось отсудить пострадавшей стороне, не озвучиваются.

Ранее «Призыв» рассказывал, что жителю Мурома пришлось потратить 2 года, чтобы вернуть деньги за несостоявшийся отдых во Вьетнаме. Путевка стоила более 300 тысяч рублей.