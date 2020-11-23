Цена праздника: новогодние ярмарки открываются во Владимире

Високосный 2020 год подходит к концу. На фоне не самых приятных новостей жители Владимирской области, наконец, увлеклись предновогодними хлопотами. Наступает время закупки елочных украшений, праздничного декора и, конечно, подарков. Во Владимире, например, уже открываются новогодние ярмарки.

«Призыв» побывал в местах, где уже продается новогодняя атрибутика, и сейчас расскажет вам, что и по какой цене можно там купить. Сразу оговоримся: на ярмарки лучше приходить со списком примерных покупок. Глаза здесь просто разбегаются, и есть угроза потратить всё до последней копейки.

Ярмарка в «Ленте»

В первую очередь я отправилась в ближайший гипермаркет «Лента». Новогодняя ярмарка там не самая большая, но есть и свои плюсы. Во-первых, здесь можно купить недорогую искусственную ель вполне приличного вида. Цена от 1000 до 1500 рублей. Есть варианты и в зеленом, и в белом цвете. Во-вторых, можно сразу подобрать гирлянду. Цена варьируется от 500 до 800 рублей.

В этом году на всех ярмарках много стилизованной европейской атрибутики: рождественские венки, деревянные ёлочные украшения и декор. Резные домики с елками, снеговиками, оленями в «Ленте» стоят от 300 до 800 рублей, цена зависит от размера. Деревянные игрушки, например, сани стоят 150 рублей за штуку. Есть золотистые фигурки оленей под ёлку за 500 рублей, лошадка-качалка — по 1000 рублей.

На витрине с искусственными венками можно подобрать как обычный, неукрашенный, за 230 рублей, так и с ягодным декором и шишками – около 800 рублей. Ещё по акции можно приобрести набор елочных шаров количеством 16 штук за 200 рублей. Но это, естественно, пластик из Китая.

Ярмарка в «Ашане»

Перемещаемся в гипермаркет «Ашан». Тут посетителей с правого крыла сразу встречает парад елок. Цены на многие неоправданно завышены (к празднику, видимо) – стоят более 20 тысяч рублей. Но есть и поскромнее — за 3000 рублей. Невысокую пушистую красавицу можно здесь найти и за 1500 рублей.

Зато в продаже есть детские карнавальные костюмы и новогодние наряды для взрослых. Полное облачение в Деда Мороза обойдется в 3300 рублей, в Снегурочку — 1600. Для ребенка 4-7 лет здесь можно подобрать костюм волчонка, снеговичка, медвежонка – всего за 650 рублей. Для более старших ребят подойдут костюмы ковбоя, мушкетера и человека-паука за 1300 рублей.

Здесь очень много масок, корон, заячьих и тигровых ушек, кокошников и различных колпаков с бородой и косичками. Цены — от 15 до 100 рублей. Можно приобрести отдельно кудрявую, вполне правдоподобную бороду за 130 рублей.

Не могу не сказать про ёлочные украшения. Есть штучные варианты от 10 до 100 рублей, в зависимости от материала изделия. А ещё при входе с правого крыла стоит целый стеллаж авторских стеклянных игрушек в подарочной упаковке. В основном это стилизация под советских белочек, снегирей, шишек и домики. Но есть и герои популярных мультфильмов «Три кота», Крокодил Гена и символ года — брутальный бык с гирей. Стоимость этих ёлочных украшений от 170 до 250 рублей за штуку.

Из фигурок под ёлку мне понравился очень классный бородатый гном. Его можно использовать как альтернативный вариант Деду Морозу.

Сладкие подарки представлены в широком ассортименте — от 400 до 1000 рублей. В основном в картонных коробках. На их фоне выделяется «Синяя Снегурочка». Такой новогодний подарок-игрушка стоит 2200 рублей, но состав самый обычный : набор шоколадных конфет и карамели, вафли, драже и шоколадка.

Ярмарка в «Глобусе»

Одна из самых богатых, ярких и разнообразных ярмарок расположилась в «Глобусе». Но и цены здесь кусаются. Первое что можно отметить, это наличие красивых кукол Деда Мороза и Снегурочки под ёлку. Раньше без них не обходилась ни одна советская семья. Так вот, здесь по акции они стоят от 1300 до 5000 рублей.

Выбор ёлочных стеклянных, тканевых и пластиковых шаров просто огромный. И все полки разделены по цвету — удобно выбирать. Есть нежно-белые с перьями, золотые, красные, голубые. Одна такая стеклянная игрушка стоит в среднем 130-170 рублей. А ещё взгляд притягивает космическая тематика, ценник на такой эксклюзив выше — от 170 до 330 рублей за одну ракету или космонавта. Есть игрушки в виде капкейков, пончиков и мороженого по 200 рублей за штуку. Моих же детей в «Глобусе» привлекли огромные ёлочные шары и шишки от 150 до 270 рублей за штуку. Такое украшение будет эффектно смотреться на больших прочных ёлках.

Что касается новогодних деревьев, для тех, кто любит минимализм, в торговом центре широко представлены маленькие искусственные композиции для любого интерьера и фантазии — от 800 до 1000 рублей.

Мини-ярмарка в «Fix Price»

Традиционно мини-ярмарки есть и в «Fix Price». Все поклонники магазина единой цены знают, что новогодняя атрибутика здесь появляется уже в середине ноября. Разбирают всё махом, говорят продавцы. Новый завоз люди ждут по вторникам и четвергам. Из последнего лично мне пришелся по душе соломенный набор новогодних украшений за 77 рублей и ёлочная игрушка «Ретро» за 55 рублей, а ещё деревянные солдатики по 99 рублей. За 77 рублей предлагают набор ёлочных шаров.

Можно приобрести и отдельные аксессуары к новогодним костюмам. Кокошники, ободки, маски, колпаки с бородами здесь дешевле, чем в «Ашане», но не намного. Детские сладкие подарки очень бюджетные – стоят от 55 до 200 рублей, обязательно читайте состав.

Сайты объявлений

А вот ценителям настоящих новогодних ретро-игрушек придется поискать. Такого эксклюзива на массовых ярмарках не встретишь. А вот на барахолках и у бабушек, торгующих на улице, вполне. Так редактору «Призыва» Елене Пляскиной, которая уже не первый год коллекционирует советские игрушки, повезло. На днях она нашла у торговца на улице Егорова двух Дедов Морозов начала 80-х годов всего по 50 рублей.

— Это очень дешево, обычно цена стартует от 150. Все зависит от года выпуска, эксклюзивности и состояния. Это типичные игрушки. Разжиться можно на сайтах объявлений, но там часто перекупщики, поэтому дороже. Я покупаю на барахолках во Владимире. Этих купила на улице Егорова, иногда бабушки торгуют у Центрального рынка на Батурина, — поделилась секретом покупки Елена.

Велик шанс найти свою «драгоценность» и на сайтах объявлений. Осенью начинают появляться многочисленные предложения. В сети средняя поштучная цена раритетных новогодних игрушек начинается от 200 рублей. Продавцы даже готовы переслать их клиенту почтой в целостности и сохранности.

«Призыв» напоминает, что до Нового года остается чуть больше месяца. Наконец, в новостной ленте будет появляться больше добрых известий. Своими новогодними новостями делитесь с «Призывом»: info@prizyv.ru.

Татьяна Данилова Фото «Призыва»

