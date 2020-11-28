Трое сотрудников ГИБДД погибли в ДТП

Смертельное ДТП с участием сотрудников ДПС произошло сегодня ночью. Как сообщает Telegram-канал «Жизнь мента», трое полицейских на легковушке на высокой скорости врезались в «КамАЗ», который двигался в попутном направлении. Момент ДТП попал на видеокамеры. В социальных сетях очевидцы сообщают, что все трое погибли.

Авария случилась ночью с пятницы на субботу на федеральной трассе в Камешковском районе. На улице было сыро, темно и туманно. Видимость была ограничена.

Водитель самосвала не пострадал. На данный момент пресс-служба УМВД по Владимирской области комментарии не дает. Известно, что сотрудники пресс-службы работают на месте ДТП. Чуть позже будет предоставлен официальный комментарий.

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Комментарий начальника УГИБДД МВД РФ по Владимирской области Александра Новикова:

— 27 ноября около 23 часов вечера в Камешково произошло ДТП. 25-летний водитель «Mazda-3» врезался во впередиидущий «КамАЗ». Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров 1987 и 1985 годов рождения погибли. Все были сотрудниками ОМВД по Камешковскому району. Они находились в свободное от работы время на личном автомобиле. Решением регионального УМВД создана комиссия для проведения служебной проверки по выяснению причин и условий произошедшего.