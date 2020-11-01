Трое человек пострадали при взрыве на рынке в Коврове

ЧП на Октябрьском рынке Коврова. Сегодня в 10:23 там произошёл взрыв на втором этаже торгового центра, сообщает мэрия города оружейников. На место незамедлительно выехали специалисты МЧС, полиции, Следственного комитета и других надзорных органов, а также глава Коврова Елена Фомина. Известно о троих пострадавших, они были госпитализированы в Центральную городскую больницу. Погибших нет. Городские власти просят ковровчан не паниковать и сохранять спокойствие.

—По предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами, — сообщает УМВД России по Владимирской области.

Предварительная причина случившегося – конфликт на бытовой почве

На месте работают правоохранители, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Между тем, пользователи социальных сетей уже выдвинули версию случившегося: мужчина использовал взрывное устройство из-за ревности к жене. Федеральные СМИ сообщают такую же информацию, ссылаясь на свои источники.