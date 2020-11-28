Три человека погибли на пожаре в Суздальском районе

На пожаре в многоквартирном жилом доме в деревне Кутуково Суздальского района погибли трое мужчин 1969, 1952 и 1977 годов рождения. Еще двух человек удалось спасти. Их пожарные вынесли по трёхколенной лестнице. Сообщение о пожаре поступило спасателям минувшей ночью в 01.15. Загорелась квартира на первом этаже в доме на улице Школьной. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место.

Площадь пожара составила 10 кв. метров.

— Дознаватели устанавливают точную причину пожара и все обстоятельства трагедии. Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнём, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что за одну ночь во Владимирской области произошло сразу 5 пожаров.