Торги по Рпенскому проезду остановили из-за жалобы в ФАС

Торги по строительству Рпенского проезда во Владимире приостановили из-за поступившей в антимонопольную службу жалобу. Процедура торгов дошла до этапа определения поставщика. Заявились два потенциальных подрядчика – «МНК-групп» и «ДСУ-3». Первая компания известна по строительству ледового дворца в областном центре, вторая — прокладкой Лыбедской магистрали во Владимире и дороги в обход посёлка Бараки Судогодского района. Победило госпредприятие «ДСУ-3». Цену контракта не снижала, но признана лучшей по другим критериям. Жалоба же в надзорную инстанцию поступила от компании «Автогарант». Сегодня утром она ещё была на рассмотрении.

Стоимость контракта строительства Рпенского проезда — 2 миллиарда 78 миллионов рублей.

Магистраль, призванную разгрузить оживлённые дороги по улицам Мира, Большой Нижегородской и Добросельской, планируют ввести в строй в конце 2023 года. Начать строительство намеревались уже в этом году. Грунтовые работы можно вести и зимой. Мэрия готовит документы по изъятию у собственников земель, по которым пройдёт дорога, в частности у бизнес-центра и завода «Точмаш». На улице Мира работы по установке ограждения уже начались — бизнес-центр отделяют от будущей стройки.

Рпенский проезд будет 4-полосным, с тротуаром и велодорожкой, протяженностью 2,2 километра. В рамках проекта построят мост через реку Рпень. Большие расходы по контракту намечены на перекладку и строительство коммуникаций. В документации на торгах нет информации по компенсации владельцам земель и построек, оказавшихся в зоне застройки.