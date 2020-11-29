Тьма опустилась на невидимые горожанами переходы

Ни один аварийный пешеходный переход города Владимира не прошёл проверку на освещенность. В тёмное время суток люди на проезжей части там не заметны. Эксперты общественной организации «Народный контроль» проводили проверку в октябре-ноябре, когда световой день активно шёл на убыль, из-за сырости и тумана видимость ограничена. В тусклом свете фонарей все нерегулируемые переходы с оживленным движением оказались предельно опасными.



— Уровень освещенности проверяем люксметром. Замеры делаем с внутренней и внешней стороны перехода, с краю и посередине проезжей части. Освещённость на переходах неравномерная. Например, посередине дороги пешеход сливается с потоком света фар, его очень трудно заметить, — сообщил «Призыву» эксперт «Народного контроля» Сергей Федяев.

Освещенность на переходе должна быть на 30% выше, чем на дороге.

Общественники составили список проблемных переходов и дорог, и направили его в администрацию города, отвечающую за безопасность дорожного движения. Они попросил власть обратить внимание на опыт Иваново, где в центре города переходы сделаны в виде искусственных неровностей. Это отступление от ГОСТа, но результат эффективный.

В нашем городе такой опыт предельно актуален. В нынешнем году в центре Владимира произошло несколько серьёзных аварий с участием пешеходов. При этом мэрия не выполнила никаких новых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в местах наездов на пешеходов.



В ГИБДД считают, что проблема наряду с проблемой освещенности важную роль играет поведение водителей и пешеходов. Автомобилисты невнимательны и часто нарушают элементарные правила дорожного движения. Пешеходы обряжаются в темные одежды без светоотражающих элементов. В этом году во Владимире зарегистрировано 138 наездов на пешеходов, из них на переходах — 64.



На аварийную ситуацию влияет нехватка новых дорог. В генплане развития города до 2037 года составлен план будущих направлений, но мэрия не торопится с разработкой проектов. О том, какая дорога нужна в Юго-западном районе, можно узнать в репортаже «Призыва».