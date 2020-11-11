Терапевты готовятся выписывать бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Первая партия лекарств для лечения пациентов с коронавирусом на дому поступила во Владимирскую область. На закупку препаратов уже потрачено более 38 миллионов рублей из федерального бюджета, всего из резервного фонда Правительства РФ в регион на эти цели поступит более 51 миллиона рублей. Как ранее пояснила директор департамента здравоохранения Елена Утемова, закупка осуществлялась срочно, прямым договором, так как для проведения аукционных процедур нет времени. Бесплатные лекарства амбулаторные пациенты должны получить в ближайшее время. Однако точные сроки не называются. Чиновники поясняют, что сейчас в оперативном режиме разрабатывается механизм выдачи бесплатных лекарств.

— Да, вы можете уже на этой неделе спросить данные препараты у своего лечащего врача. Терапевты на днях получат инструкции из департамента. Об этом они должны оповестить своих пациентов, — подтвердили «Призыву» в колл-центре департамента здравоохранения.

В перечне бесплатных лекарств – противовирусные и гормональные препараты, а также антибиотики и антикоагулянты. На сайте облздрава названия некоторых лекарств уже опубликованы: это «Фавипиравир», «Моксифлоксацин», «Кларитромицин», «Азитромицин», «Дексаметазон», «Метилпреднизолон». Сейчас все эти медикаменты трудно достать в аптеках. Участковым врачам приходится подбирать аналоги, нередко дорогостоящие. Льгот на данную категорию препаратов нет. Но без лечения пациенты не остаются, заверяет терапевт Изабелла Ивкова. Сейчас под её присмотром на дому выздоравливают восемь пациентов с подтверждённым коронавирусом.

— Если больные дома, как правило, по аптекам бегают их родственники, ищут выписанные препараты. У нас ведь по новому порядку амбулаторно лечатся и со средней тяжестью ковида. Схема выдачи бесплатных лекарств по новым правилам ещё отрабатывается. Возможно, пациентам на дому все лекарства будет приносить участковая медсестра, – пояснила Изабелла Ивкова, врач-терапевт городской больницы № 5.

Если департамент здравоохранения обеспечит нас препаратами, мы начнем их выдавать, говорят участковые терапевты. Тем временем медики переживают, как бы обязательный тест на COVID-19 не стал препятствием для своевременного получения медикаментов.

— Смотря как всё это будет выглядеть на практике, — говорит Татьяна Компаниец, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе городской больницы № 4. – Если мы должны будем выдавать противовирусные препараты лишь тем пациентам, у кого пришли положительные мазки, то получится, что самое ценное время для лечения, первые дни болезни, будет потеряно. Потому что результат анализа может прийти и на 10-й, и 14-й день. А если лекарства можно выдавать пациенту с пока ещё не подтвержденным диагнозом ковид, а просто ОРВИ, тогда это возымеет силу и польза от препаратов будет.

Департамент здравоохранения предупреждает, что по новым правилам Минздрава участковый врач должен будет оформлять согласие пациента с коронавирусом на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях и соблюдение режима изоляции в процессе лечения.

Это время можно провести с пользой, говорит врач Изабелла Ивкова. Ковидным больным необходимо ежедневно делать дыхательную гимнастику. Со своими пациентами медик всегда на связи. По вечерам они пишут ей в вайбере, докладывают о своем состоянии, корректируют лечение. Но, к сожалению, далеко не всем везет выстроить такие доверительные отношения со своим терапевтом. Ранее «Призыв» рассказывал о всех трудностях, с которыми сталкиваются пациенты на домашнем лечении коронавирусной инфекции.