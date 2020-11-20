Театр Образцова, дудук Аргишти и панк-рок:  выходные не дадут заскучать!

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«Али-Баба и сорок разбойников» 6+
В рамках проекта «Большие гастроли» наш город посетит Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова, который порадует владимирских детишек спектаклем «Али-Баба и сорок разбойников». Эта сказка родилась там, где очень много солнца. На Востоке. Много лет она путешествует по миру, спрятавшись в хурджунах, висящих на спине ослика Бекира. Его хозяин, смиренный Музраб-Ага – кукольник, или как говорят на Востоке – кугрчакбоз, — рассказывает о добре и зле, о том, что разные люди живут на свете – плохие и хорошие. Но хороших – больше…
Режиссер – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска», заслуженный деятель искусств РФ Борис Константинов. Художник – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска», заслуженный художник РФ Виктор Платонов. Сказку рассказывают и показывают Александр Захарьев и Светлана Воронкова. Премьера состоялась 2 ноября 2014 года.
Владимирский театр кукол: ул. Гагарина, 7
21 ноября в 11.00 и 17.00
Цена билета – 420 руб.
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Аргишти и «Солисты Рязани» 6+
В рамках фестиваля «Танеевские музыкальные собрания» на сцену Концертного зала им. С.И. Танеева выйдет известный мастер игры на армянском дудуке Аргишти. Музыкант достойно представляет дудук как в России, так и за её пределами. Кроме того, исполнитель мастерски владеет и успешно использует в своих программах еще более древние инструменты: армянскую флейту блур, восточные флейты — персидский и арабский нэй. Также он сочетает дудук с органом и электронной музыкой.
В своих программах Аргишти использует известные народные мелодии Армении и Востока, классические мелодии, а также авторские композиции. Любовь к дудуку и желание расширить его возможности позволяют Аргишти успешно экспериментировать в разных стилях. Его музыку можно отнести к жанру World music (этно), а также найти в ней отголоски джаза, фьюжн и неоклассики.
В концерте также принимает участие коллектив Рязанской филармонии — камерный ансамбль «Солисты Рязани», который за короткое время приобрел популярность среди слушателей благодаря высокой культуре исполнения, яркому артистизму, разнообразию репертуара, включающего музыку разных эпох и стилей.
Концертного зала им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
21 ноября в 18.00
Цена билета: 250-350 руб.
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Группа FPG продолжает свой бой! 18+
Сквозь ненависть, природные катаклизмы и коронавирус, пережившие изоляцию музыканты готовы раздать этому миру электричества, как никогда! Punks not dead! Встречайте во Владимире!
5 причин БЫТЬ на концерте FPG:
— Парни приготовили мегасет из боевиков, накопленных за 20 лет!
— Что может быть лучше, чем собраться с такими же, как и ты, одного панк-племени, на концерте любимой команды!
— На этом концерте у тебя получится поорать песни и сорвать голос.
— Посидеть за столиком или постоять пешком, а лучше взмокнуть насквозь — оторваться под FPG!
— У тебя есть отличная возможность отдохнуть, набраться сил и бодрости перед последним выходным грядущей рабочей недели!
Maxtone Concert Hall: ул. Большая Нижегородская, 19
21 ноября в 19.00
Цена билета – 900-1000 руб.
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«Золотое танго» 6+
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Шоу под дождем «Между мной и тобой» 12+
Это уникальный танцевальный проект, аналогов которому нет ни в одной стране мира. Это российский феномен и гордость Санкт-Петербурга. исключительно мужская команда крепких ребят со сцены откровенно и честно говорит о любви к женской половине человечества с помощью слова и пластики тела. Предельно искренние истории, рассказанные языком танца без малейшей примеси пошлости, но с долей здорового юмора и самоиронией. «Искушению» поддаются абсолютно все, вне зависимости от пола, возраста, национальности и социального статуса. Каждый, кто хоть раз увидел их на сцене, уже не сможет остаться равнодушным и будет возвращаться снова и снова, чтобы получить мощнейший заряд энергетики и бешеного драйва.
Шоу под дождем – это танец без границ, универсальный микс жанров и стилей – от классики до брейк-данса и акробатики. В их арсенале уже пять шоу, выстроенных на основе глубокой драматургии и авторской хореографии. Но в конце каждого зрителей ждет неизменная и самая вкусная вишенка на торте – сумасшедший танец под дождем.
ART HALL: ул. Северная, 2а
21 ноября в 19.00
Цена – 850-1950 руб.
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Выходные в парке «Дружба» 0+
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«Кот в сапогах» 6+
В рамках проекта «Большие гастроли» Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова покажет в нашем городе спектакль «Кот в сапогах» в двух действиях по сказке Шарля Перро. Досталось трём братьям от отца наследство, да только поделили они его несправедливо: старший захватил мельницу, средний – осла, а младшего прогнали прочь и вдогонку кинули — кота. Да вот только кот оказался не простой, а сказочный… Так начинается невероятная история – о том, как полезно любить животных и как, собственно, бывают наивны страшные людоеды!
Постановка народного артиста СССР С.В. Образцова. Режиссёр – заслуженный артист РФ В. Попрыкин. Художник по декорациям – заслуженный деятель искусств РФ Б. Тузлуков. Художник по куклам – заслуженный работник культуры РФ В. Терехова. Композитор – народный артист РФ Ю. Милютин. Премьера первой редакции спектакля состоялась 7 апреля 1937 года. Премьера второй редакции спектакля состоялась 31 декабря 1966 года.
Владимирский театр кукол: ул. Гагарина, 7
22 ноября в 11.00 и 14.00
Цена билета – 420 руб.
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Экскурсия «Загадки Луначарки» 6+
Проект «Экскурсии от местных для местных» приглашает на историческую прогулку в Залыбедье. А именно на улицу Луначарского, которая выигрышно расположена на высоком левом берегу речки Лыбеди, протекающей ныне под землей. Советские планы превратить ее в туристическую так и остались планами, а жаль! Здесь до сих пор сохранилось несколько памятников архитектуры XIX века, а история этого места тесно связана со многими известными людьми и значительными событиями. Вы удивитесь, узнав, сколько всего интересного скрывает эта, на первый взгляд, неприметная улица!
Место встречи: остановка «Улица Луначарского»
22 ноября в 13.00, длительность около двух часов
Цена – кто сколько захочет
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«Здорово ночевали, казаки!» 6+
Государственный Омский русский народный хор, основанный в 1950 году, известен в России и за рубежом как настоящая кладезь русских песенных и танцевальных традиций. Вокально-хореографическая сюита «Здорово ночевали, казаки!» наглядно демонстрирует обычаи и традиции, повседневную жизнь, воинские обязанности сибирских казаков. Песни, танцы, вокально-хореографические композиции, которые вошли в постановку, рассказывают о том, как отдыхали и развлекались казаки и их семьи, чем были наполнены их будни. Артисты хора продемонстрируют владимирской публике искусство пения а капелла, виртуозное владение оружием, элементы сценического боя, многочисленные трюковые элементы, раскрывающие всю мощь и силу казачьего характера.
Концертная программа Омского хора состоит из двух отделений. В первом артисты исполнят одноименную вокально-хореографическую сюиту. Во втором – целая россыпь русских народных и авторских песен («Погас закат за Иртышом», «Живет моя отрада», «По степи широкой»), танцев («Хлопуха», «Кадриль со зрителем») и вокально-хореографических композиций («Край сибирский, богатырский», «Сибирь-матушка», «Кружевницы»), украшающих репертуар Омского русского народного хора.
Концертного зала им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
22 ноября в 18.00
Цена билета – 250-350 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: votk33.ru
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