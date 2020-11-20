Театр Образцова, дудук Аргишти и панк-рок:  выходные не дадут заскучать!

В рамках фестиваля «Танеевские музыкальные собрания» на сцену Концертного зала им. С.И. Танеева выйдет известный мастер игры на армянском дудуке Аргишти. Музыкант достойно представляет дудук как в России, так и за её пределами. Кроме того, исполнитель мастерски владеет и успешно использует в своих программах еще более древние инструменты: армянскую флейту блур, восточные флейты — персидский и арабский нэй. Также он сочетает дудук с органом и электронной музыкой.

В своих программах Аргишти использует известные народные мелодии Армении и Востока, классические мелодии, а также авторские композиции. Любовь к дудуку и желание расширить его возможности позволяют Аргишти успешно экспериментировать в разных стилях. Его музыку можно отнести к жанру World music (этно), а также найти в ней отголоски джаза, фьюжн и неоклассики.

В концерте также принимает участие коллектив Рязанской филармонии — камерный ансамбль «Солисты Рязани», который за короткое время приобрел популярность среди слушателей благодаря высокой культуре исполнения, яркому артистизму, разнообразию репертуара, включающего музыку разных эпох и стилей.

Концертного зала им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

21 ноября в 18.00

Цена билета: 250-350 руб.