Светящиеся фигуристы украсят каток в центре Владимира

Новые инсталляции украсят Владимир к празднику. На катке в центре города установят светящиеся силуэты фигуристов. Объект оформят световыми буквами. Похожие украсят и рождественскую ярмарку на площади Победы. У входа в Центральный городской парк установят новую арку «Звезда с игрушками». Новогодняя арка, украшавшая парк в прошлом году, «переехала» в один из спальных районов.

Напомним, что сегодня на Соборной площади начался монтаж главной городской елки — «Домашней». 27 ноября начнут устанавливать новогодних красавиц на Садовой площади, на площади у ДК молодежи и на площади Победы.

Работы по предновогоднему оформлению города завершат к 1 декабря.

В областном центре уже закончено оформление световыми фигурами деревьев на Соборной и Садовой площадях, на пересечении улицы Горького с проспектом Строителей, улицы Горького с улицей Мира, на проспекте Строителей и на Московском шоссе на въезде в город.

Световые гирлянды заработали на опорах уличных светильников на улице Георгиевской, на Спасском холме, на площади Победы в сквере у здания областного суда и у Красносельского пруда. На опорах контактных сетей уличного освещения на улице Мира (в районе остановки «Центральный парк культуры и отдыха»), Горького (в районе пересечения с улицей Мира), Большой Московской (на мосту), Георгиевской, на Московском шоссе, Театральной площади и в Молодежном сквере засияли световые кронштейны.

Возвращаются на привычные места и полюбившиеся горожанам праздничные инсталляции. В сквере на улице Чайковского засиял праздничной иллюминацией рояль, на Театральной площади — маска, близ кинотеатра «Художественный» — инсталляция «Дамы и кавалеры».

Ранее «Призыв» сообщал, что циклон «Сара» принес во Владимирскую область снег и ночные заморозки.