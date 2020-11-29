Супруги из Владимирской области выиграли в лотерею 700 тысяч рублей

Для тех, кто играет и не выигрывает, утрачивая веру в собственное везение, пресс-служба «Столото» выдала поддерживающее сообщение: наши земляки поймали-таки удачу. Супруги из Владимирской области выиграли в жилищной лотерее, став обладателями загородного дома стоимостью 700 тысяч рублей. Как призналась семейная пара, в своё счастье супруги сначала не могли поверить. Прыгали от радости, как дети.

— Когда в пятом туре выпал шар с номером 49, прозвучало «Стоп-игра!». Я увидела в бегущей строке наш регион. Сверила номер билета со своим, и он совпал! Я вскочила и начала визжать. Муж всё бросил и запрыгал вместе со мной. Полчаса скакали по квартире. Я не понимала, правда это или сон! – передаёт слова победительницы пресс-служба «Столото».

Участие в лотерее супруги приняли впервые.

Купить билетик предложил глава семейства. Взгляд на него упал, когда он получал посылку на почте. Однако сами билеты купили в мобильном приложении. Супруг выбрал наугад, а обладательница выигрыша долго искала в игровом поле даты рождения всех членов семьи. Как оказалось, такой тщательный выбор был оправдан.

Победители забрали выигрыш деньгами. Пойдут они на образование сына. Сейчас юноша учится в колледже и готовится к поступлению в вуз.

Жители Владимирской области выигрывают солидные денежные призы не впервые. Например, в первый день 2020 года наш земляк стал обладателем миллиона рублей. А летом еще одна семейная пара выиграла в лотерею 600 тысяч рублей. Приз стал приятным подарком на годовщину свадьбы. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.