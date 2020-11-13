Суд арестовал Сметанина по обвинению в хищении 80 млн рублей

Бывшего директора регионального Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Ивана Сметанина арестовали. Под стражей он пробудет по 9 января следующего года. Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Ивану Сметанину предъявлено обвинение в присвоении более 80 миллионов рублей бюджетных средств.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, допрошены обвиняемый и свидетели. Свою вину Сметанин не признал, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Следственные действия сейчас проходят на территориях Московской, Нижегородской и Владимирской областей. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, что по версии следствия в начале 2020 года в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Сметанин запланировал приобрести серверное оборудование для нужд региона. Директор учреждения внес в техническое задание характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок и установил заведомо завышенную начальную цену контракта. В июне с коммерческой фирмой был заключен контракт на сумму более 121 миллиона рублей. Контракт был исполнен в полном объеме. Однако при оценке стоимости техники было установлено, что максимальная стоимость оборудования составляет около 40 миллионов рублей.

Причиненный ущерб оценивается в 80 миллионов рублей.

«Варяг» Иван Сметанин возглавлял бюджетное учреждения в нашем регионе около года, а затем перешел на аналогичную должность в Нижегородскую область. Многим он запомнился неудачными попытками провести торги на огромные суммы и своей зарплатой, которая, по отчётам о доходах прошлого года, была выше, чем у любого другого руководителя медучреждения Владимирской области, — 190 тысяч 311 рублей в месяц.