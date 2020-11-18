Студентов ВлГУ до февраля отправили на дистанционное обучение

Владимирский государственный университет переводит своих студентов на дистанционное обучение. Сделано это в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ. Так чиновники надеются остановить распространение коронавируса. На дистанционку студенты уйдут 20 ноября. В таком формате обучение продлится до 1 февраля.

— Переход на дистанционное обучение – это временная, но крайне необходимая сегодня мера. Мы принимаем её для защиты вашего здоровья и здоровья ваших близких. Я, как ректор ВлГУ, и большая команда профессионалов – проректоров, директоров, преподавателей – сделаем всё возможное для того, чтобы вы освоили образовательную программу в полном объёме. Качество обучения не должно пострадать: мы будем внимательно следить за этим. В непростой ситуации университет окажет поддержку нуждающимся студентам. Сообщайте о ваших трудностях, проблемах руководству вуза и профсоюзной организации, — опубликовал вуз обращение ректора Анзора Саралидзе.

Занятия для студентов очной и очно-заочной формы обучения будут проходить в онлайн-режиме в соответствии с утвержденным расписанием. Для этого будут использованы программы и сервисы, в числе которых, например, Zoom, Skype и другие. Об этом говорится в приказе вуза.

Занятия будут проходить онлайн.

Ранее на дистанционку отправили учреждения профессионального и дополнительного образования. Школы и детские сады продолжают работать в обычном режиме.

Какие еще ограничение по коронавирусу введены во Владимирской области, об этом «Призыв» рассказывал здесь.