Студентка: что такое карантинная дистанционка в университете

Помните Дашу, студентку, которая очень хотела на дистанционку? Она там. Вместе со всей группой. На крик SOS отреагировали, и теперь все студенты ее потока переведены на обучение на дому. Реакция была мгновенной: на удаленку перевели через день после публикации текста (пока на неопределенный срок). Ура журналистике! Нам стало интересно, что значит «карантин» в отношении учебной группы. Может быть, студентам запретят посещать людные места, а не только университет? Или будут какие-то нюансы для тех, кто останется в общежитии? Логика подсказывала: если группу отправили на дистанционку по причине «контактности», то правильно было бы ввести ограничения не только на посещение вуза. Но, как водится, логика здесь не работает. Дальше расскажет сама Даша:

— Помните, мне делали тест на коронавирус по квоте ВлГУ? Так вот — результатов я не знаю до сих пор (прошло пять недель). Спрашивала у завкафедрой по поводу результата теста – в институте никто ничего не знает. Ограничений для меня как контактной никаких не было. Никому из студентов, которых отправили на дистанционку, не сказали, есть ли у них какие-то запреты. Судя по всему, нет. Мы можем без труда выйти на прогулку или в магазин. Те, кто работает, ходит на работу, ездит в общественном транспорте.

Студентов отправили на дистанционку без ограничений.

Я не работаю, поэтому отправилась домой в небольшой город близ Нижнего Новгорода, к родителям. В маленьком городе коронавирус что-то вроде Волан-де-Морта: никто его не видел, лично он никому не гадил, но вслух произносить страшно. Что касается запретов — каждый день по главной улице ездит машина с громкоговорителем: «Уважаемые жители района, в связи с усложнившейся ситуацией просим вас соблюдать меры предосторожности… Штраф — 30 000 рублей». Иначе здесь никак.

Не всем повезло уехать домой — многие студенты остались жить в общежитиях. Ограничений нет. Весной вход в общагу был закрыт с 23 часов до 8 утра, сейчас такого нет. Санитайзеры на этажах пустые, руки можно обработать только в одном месте – там, где студенты записываются перед тем, как принять душ. Это, кстати, не нововведение. Мы и до пандемии записывались в журнал принятия душа. На двери общежития написано «ВХОД СТРОГО В МАСКЕ», но опять же никто этого не проверяет и не смотрит. Студентов по домам не распускают, потому что не всех перевели на дистанционное: кто-то ходит учиться, кто-то нет.

Еще есть вопросы к дезинфекции. Раньше выйдешь в коридор — и сразу запах хлорки в нос бьёт, а сейчас, кажется, вообще ничего не обрабатывают. Ситуация становится хуже, но никто за этим, как раньше, не следит. Студентам тоже не до осторожности. Никто ничего не соблюдает. Помните тот единственный санитайзер? Все просто идут мимо. Без масок. Постоянные скопления людей на кухне — социальной дистанции никакой. В туалетах иногда очереди.

Что в итоге? Группу перевели на дистанционное обучение, чтобы изолировать от… От кого? Они толпятся в общежитиях, гуляют по улице, ходят на работу, живут с родителями, бабушками. В чем суть изоляции? О конце карантина для учебной группы ничего не говорили – просто продляли и продляли заочную учебу. В итоге мы уже четвертую неделю дома.

11 ноября вышел приказ Министерства образования и науки РФ том, что в Москве и Петербурге студентов вузов переводят на «исключительно удаленное обучение» до 6 февраля 2021 года, а учебные заведения других регионов самостоятельно будут решать (с одобрения местного Роспотребнадзора), переходить на дистант или нет. В ВлГУ по этому поводу сейчас «идет обсуждение».

Что будет с нами? Остается только ждать! А пока, как говорится, «просим вас соблюдать меры предосторожности».