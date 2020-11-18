Строительство обхода города Александрова обсудили в «Белом доме»

Жители и власти Александровского района обратились к депутатам Законодательного Собрания и чиновникам администрации Владимирской области с просьбой выделить средства на проектную документацию для строительства объездной дороги. Наличие проекта и сметы позволит заявиться в федеральные программы по развитию дорожной сети. О северном обходе города Александрова говорят с 2012 года. Тогда в его необходимости не сомневались, но из-за смены власти и кадровых перестановок в «Белом доме» проект так и не был разработан. Все повторилось в 2019 году. Вместе с тем ситуация с каждым годом только ухудшается. В районе отдыхает до миллиона столичных дачников в год. Ежедневно по городским улицам проходят свыше 10 тысяч человек.



— Город Александров задыхается от количества транзитного транспорта. Нужна объездная. Для этого необходимо разработать комплексную документацию по планировке территории и сметы. За последние годы проделана большая работа. Установлены владельцы и границы земельных участков, где будет проходить дорога. Зарезервированы земли для компенсаций владельцам, чтобы провести отчуждение. Нам надо точно знать, будут ли строить, чтобы сделать проект, — говорит глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.

Протяженность северного обхода Александрова — чуть более 22 километров.

Местные власти проводили публичные слушания для населения. Жители согласились с тем, что дорога пройдет по территориям двух поселений – Андреевскому и Следневскому. Трассировку одобрили большинство александровцев.

Вопрос строительства объездной обсудили на профильном комитете Законодательного Собрания. Депутаты приступили к анализу бюджетных расходов на 2021 год. Присутствовали представители администрации области, которые не видят необходимости в строительстве именно этой дороги в ближайшее время.



— Зачем поднимать вопрос, если он не проработан. Подготовить проект — дело муниципалитета. Документация не подготовлена, поэтому на уровне области ничего не обсуждалось. Позиции у администрации области еще нет, — говорит врио вице-губернатора Роман Годунин.

По предварительным оценкам, стоимость строительства обхода — 10 миллиардов рублей.

Мнение депутатов относительно строительства объездной разделилось. Некоторые считают, что в регионе есть другие территории, где высокий трафик транзитного транспорта, но там никто не требует в срочном порядке обход. Областные власти также добавили, что сначала надо разобраться со строительством Рпенского проезда во Владимире и проектированием северного обхода областного центра, а потом дойдет очередь до Александрова.

Александр Нефедов, депутат Законодательного Собрания:

Сейчас, когда встал вопрос по бюджетному формированию, мы столкнулись с тем, что нас спрашивают: а нужна ли нам эта объездная? Однозначно нужна.

Сейчас нам нужно доказать Законодательному Собранию и администрации области, что объездная не только нужна, но и то, что она является региональной дорогой, имеет региональное значение.

По ней будут ездить не только московские дачники, а транзитный транспорт, который нужно развести с историческим центром Александрова.

По результатам встречи депутаты и чиновники договорились создать рабочую группу и ко второму чтению проекта бюджета на 2021 год определиться с суммой проекта и сроками его разработки. Эксперты владимирской общественной организации ОНФ уже направили письмо на имя министра транспорта с просьбой выделить средства на строительство объездной дороги города Александрова.

Ранее «Призыв» сообщал, как продвигается подготовка к строительству Рпенского проезда. Подрядчик уже определен.