Строительство инновационной школы началось в Доброграде

Инновационный образовательный центр построят в Доброграде Ковровского района. Первый этап — открытие школы. В ней смогут обучаться 275 детей. Накануне состоялась торжественная церемония запуска «капсулы времени» на месте будущего строительства. Новую школу откроют в 2021 году. Для учащихся будут созданы все условия для учебы, исследований, проектной деятельности, творчества и активной жизни.

Проект предусматривает 16 учебных классов, многофункциональные пространства, театр, три зала библиотек, две научные лаборатории, а также спортивную инфраструктуру. Особое внимание планируется уделить формированию сильной команды педагогов.

Образовательное учреждение появится в рамках реализации инновационного образовательного проекта «Мир». В перспективе – возведение на этой территории целого комплекса социальных объектов. В 2022 году будет построен детский сад на 100 мест, а позднее Центр дополнительного образования для жителей и повышения квалификации педагогов.

В 2021 году в Доброграде откроют первую школу, а через год – детский сад.

Напомним, что в прошлом году Доброград получил статус поселка. Сейчас в нем проживают около 1000 человек. Однако уже к 2034 году, по прогнозам властей Владимирской области, там поселятся до 45 тысяч человек. В планах — строительство 1,6 миллиона квадратных метров жилья.

В конце октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Доброград получил статус особой экономической зоны. На территории уже создана благоустроенная зона с парками, детскими площадками, скверами, беседками, действуют ресторан, спортивный комплекс, есть собственный аэродром малой авиации. На территории населенного пункта регулярно проводятся фестивали, концерты и развлекательные мероприятия, гастроли Большого театра России, фестиваль Усадьба Jazz, выступления олимпийских чемпионов по фигурному катанию.

Ранее «Призыв» сообщал, что новому детскому саду в Сновицах-Веризино официально присвоили номер.

Ольга Ефремова Фото «Призыва»

