Строительство детской инфекционной больницы начнется в 2021 году

Строительство инфекционного корпуса на 120 коек на территории областной детской больницы во Владимире начнется уже в следующем году. В бюджете на 2021 год предусмотрены 473 миллиона рублей. Это третья часть от необходимой суммы. Пока региональные власти планируют открыть корпус в 2023 году.

Проект корпуса был разработан три года назад. На него потратили 5 миллионов рублей. Сначала планировали пять этажей, потом добавили еще два. В семиэтажном здании разместят приемное отделение, блок реанимации и интенсивной терапии, отделение для больных, заразившихся кишечными и воздушно-капельными инфекциями.

Сейчас на всю Владимирскую область предусмотрено всего 60 коек для несовершеннолетних пациентов с инфекциями: в ОДКБ и городской больнице № 2. Это мало даже по объективным причинам — данные не соответствуют нормативам. Что уж говорить о мнении родителей, побывавших в инфекционках. Теснота, духота и отсутствие комфорта.

Нашли место в корпусе и для онкологического отделения. На данный момент для детей, больных раком, в детской областной больнице имеется всего 10 коек. Подростков, достигших 15 лет, отправляют на лечение во взрослый онкодиспансер или в ОКБ.

На строительство и реконструкцию 8 учреждений здравоохранения в 2021 году потратят 1,087 млрд рублей.

При обсуждении вопросов строительства и реконструкции медицинских учреждений, включенных в проект бюджета 2021 года, депутаты Законодательного Собрания уточнили у региональных властей планы на инфекционный госпиталь. О его строительстве говорили еще в первую волну. Депутат Ирина Кирюхина заявила, что обязательно нужно предусмотреть средства на взрослую инфекционку. Замдиректора департамента финансов Елена Путова пояснила, что для заявки на финансирование объекта нужно сделать проект. Его должны были подготовить к 1 августа, чтобы федеральные ведомства стали рассматривать эту возможность. Но его нет. И даже в бюджет следующего года его не включили. А значит, в нем не видят необходимости.

Власти считают, что гораздо важнее сейчас учесть средства на строительство станции скорой медицинской помощи в юго-западном районе Владимира. Работы хотят начать в 2022 году, пока запланировано 149 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире, Муроме, Кольчугино и Юрьеве-Польском будут строить детские поликлиники.