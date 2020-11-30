Страховщики разъяснили права пациентов с коронавирусом

«Призыв» узнал, что гарантировано больному по полису ОМС

  1. Лечение коронавируса гарантировано полисом ОМС

    Всероссийский союз страховщиков разъяснил права пациентов, зараженных коронавирусом. Не все знают, но полис ОМС гарантирует инфицированному COVID-19 медицинскую помощь в полном объеме и в указанные сроки. Однако эти требования выполняются далеко не всегда. Больной не может вызвать на дом врача, дозвониться до скорой помощи, получить результаты теста, многим отказывают в госпитализации.

    Возникают проблемы — вспоминаем про полис ОМС, говорят эксперты. Представитель страховой компании должен взять на себя заботы о вас. Сведения о вашей страховой компании можно узнать через портал Госуслуг или по телефону «горячей линии» ТФОМС Владимирской области: (4922) 40-47-13. Потребует номер вашего полиса ОМС.

    «Призыв» выяснил, что надо знать, если у вас симптомы коронавируса и на что вы можете рассчитывать по системе ОМС.

    Фото: indolgoprud.ru

  2. Когда вызвать врача на дом?

    В обновленных рекомендациях Министерства здравоохранения сказано, что врач должен прийти на дом в течение 24 часов после вызова. Однако известны случаи, когда участкового терапевта приходилось ждать по несколько дней. Более того, пациентов с симптомами ковида все чаща приглашают прийти на прием. И ладно, если есть отдельный вход для больных с температурой и силы доехать до медучреждения. А если стоять придется в общей очереди, да ни один час?..

    Запоминаем симптомы, когда имеем полное право на вызов специалиста по полису ОМС:

    — Температура выше 37,2 градуса и признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, потеря обоняния и вкуса.

    — возраст пациента старше 65 лет

    — сопутствующие патологии, при которых повышается риск тяжелых осложнений коронавируса. В первую очередь это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические заболевания.

    Фото: internetnavigator.wordpress.com

  3. Когда вызвать бригаду скорой помощи?

    Если самочувствие резко ухудшилось, температура тела выше 38,5 градусов, а жаропонижающие не помогают, вы начали задыхаться или терять сознание — звоните в «скорую помощь». Когда состояние здоровья угрожает жизни, вызов считается экстренным. Приехать к пациенту врачи должны за 20 минут. Но это в идеале. На деле стоит учитывать дорожную обстановку и удаленность населенного пункта. В деревню по ухабам неотложка так быстро не доберётся.

    Страховые компании напоминают, пациент имеет право получить место в больнице, если его состояние оценивается минимум как среднетяжелое. Остальные пациенты с ковидом проходят амбулаторное лечение, но за ними обязаны установить медицинское наблюдение и обеспечить бесплатными лекарствами. На деле скорую помощь в период пандемии приходится ждать по 10-20 часов. В такой ситуации, говорят эксперты, стоит дозвониться до страхового агента компании, которая выдавала вам полис ОМС, и попросить о помощи.

    Фото: ТАСС

  4. Когда полагается госпитализация?

    Госпитализировать пациента с подозрением или подтвержденным коронавирусом обязаны в случае, если состояние здоровья начало ухудшаться. Температура выше 38 градусов не спадает в течение 3 дней, сатурация ниже допустимых значений (95%), учащенное дыхание (больше 22 вдохов в минуту) и признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ легких).

    Кроме того, в стационарном лечении нуждаются пациенты, относящиеся к группе риска: старше 65 лет, наличие ряда заболеваний, в том числе хроническая недостаточность, онкология, сахарный диабет, пациенты, проживающие в общежитии и многонаселенной квартире. Врачи говорят, что места в больнице для вас нет, звоните в страховую компанию.

    Фото: belpressa.ru

  5. Тест на коронавирус

    Больному с симптомами коронавируса тест должен сделать медицинский работник прямо дома или на первичном осмотре. Анализ этот бесплатный. И отказать в его проведении терапевт не имеет права. Пройти тестирование могут и люди с пневмонией. Даже если катаральные симптомы у них выражены слабо. Настаивать на исследовании должны и пациенты старшего поколения с признаками ОРВИ. Особенно если они имеют ряд сопутствующих заболеваний. Не берут мазок, вспоминаем про полис. Затянули сроки выдачи результатов исследования — звоним представителю страховой компании.

    Результаты анализа должны сообщить пациенту в разумный срок, ориентировочно в течение 2-3 суток. В случае утери, либо значительного превышения сроков предоставления полученных результатов, пациентам необходимо напрямую обращаться в страховую медицинскую организацию. Отсутствие результата тестирования оцениваются экспертом как его непроведение. А при отсутствии проведения показанного пациенту диагностического исследования предусмотрено применение к медицинской организации финансовых санкций, — подчеркивает эксперт Союза страховщиков Сергей Шкитин.

    Фото: АГН «Москва»

    Пока же, как отмечается в докладе уполномоченного по правам человека во Владимирской области о реализации прав граждан в период пандемии, жителям региона приходится ждать результатов исследования на коронавирус от 14 дней до месяца. Анализы выполняются в порядке приоритетности.

    К уполномоченному поступали многочисленные обращения от больных ОРВИ, пневмонией, которым взяли анализы на коронавирус COVID-2019, однако о результатах в течение длительного времени (3-х и более недель), больным не сообщали. Это приводило к тому, что некоторых больных так и выписывали без результатов тестирования при отсутствии клинических проявлений. Кого-то наоборот не могли выписать без результатов тестирования, и люди звонили и жаловались уполномоченному, что у них уже нет клинических проявлений, но они находятся на больничном, — отмечается в докладе.

  6. Как сделать КТ при подозрении на ковид?

    Получить по системе ОМС можно и высококвалифицированную медицинскую помощь. Компьютерная томография, востребованная в период пандемии как один из самых точных способов диагностики осложнений от коронавируса, может быть доступна бесплатно. При этом получить направление получается не у всех пациентов с подозрением на пневмонию. Многие проходят КТ за свой счет. Цена вопроса около четырех с половиной тысяч рублей. При этом вспомнить про систему обязательного медицинского страхования в случае необходимости подобного исследования предлагает и глава областного департамента здравоохранения Елена Утемова.

    — Уважаемые жители области, не забывайте о том, что вы еще все являетесь застрахованные в системе ОМС. И у вас есть защитник, ваш страховой представитель, который работает на территории региона в страховой медицинской организации, которая защищает ваши интересы в системе ОМС. Я признаю, что система иногда дает сбой, но вы должны знать ваши права, — отметила Елена Утемова на одном из первых брифингов, посвященных эпидемиологической обстановке в регионе. — Если вам врач рекомендует пройти КТ или рентген, но при этом не дает направления, вы должны сказать, что доктор вам обязан выдать это направление — 0. 57 форму. На сегодняшний день на территории Владимира три компьютерных томографа. Принимают пациентов по направлению и проводят компьютерную томографию

    Фото: АГН «Москва»

  7. Экспертиза оказания помощи

    Эксперты Всероссийского союза страховщиков подчеркивают, в ряде случаев в рамках рассмотрения обращений в страховую компанию будет организована экспертиза своевременности и качества оказанной медицинской помощи. Это позволит детально разобраться в ситуации, возникшей у пациента, лечащегося по полису ОМС.

    Специалисты выяснят, почему инфицированному не выдали направление в медицинские организации более высокого уровня, не направили на обследование, такие как КТ, МРТ, УЗИ и другие, не провели операцию в рамках высокотехнологической медицинской помощи. Также страховой представитель (эксперт) разбирается, почему схема лечения не дает запланированного результата. И такая поддержка в период рост числа заболевших коронавирусом и увеличения нагрузки на систему здравоохранения может быть как никогда кстати.

    Фото: zdrav.ru
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Обсуждение 2

  • 1@1.com:
    30.11.2020 в 15:16

    Дайте телефоны представителей страховых организаций, действующих на территории Владимирской области.

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  • Елена Пляскина:
    30.11.2020 в 15:36

    Сведения о вашей страховой компании можно узнать через портал Госуслуг или по телефону «горячей линии» ТФОМС Владимирской области: (4922) 40-47-13. Потребует номер вашего полиса ОМС

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