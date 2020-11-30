Страховщики разъяснили права пациентов с коронавирусом

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Лечение коронавируса гарантировано полисом ОМС
Всероссийский союз страховщиков разъяснил права пациентов, зараженных коронавирусом. Не все знают, но полис ОМС гарантирует инфицированному COVID-19 медицинскую помощь в полном объеме и в указанные сроки. Однако эти требования выполняются далеко не всегда. Больной не может вызвать на дом врача, дозвониться до скорой помощи, получить результаты теста, многим отказывают в госпитализации.
Возникают проблемы — вспоминаем про полис ОМС, говорят эксперты. Представитель страховой компании должен взять на себя заботы о вас. Сведения о вашей страховой компании можно узнать через портал Госуслуг или по телефону «горячей линии» ТФОМС Владимирской области: (4922) 40-47-13. Потребует номер вашего полиса ОМС.
«Призыв» выяснил, что надо знать, если у вас симптомы коронавируса и на что вы можете рассчитывать по системе ОМС.
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Когда вызвать врача на дом?
В обновленных рекомендациях Министерства здравоохранения сказано, что врач должен прийти на дом в течение 24 часов после вызова. Однако известны случаи, когда участкового терапевта приходилось ждать по несколько дней. Более того, пациентов с симптомами ковида все чаща приглашают прийти на прием. И ладно, если есть отдельный вход для больных с температурой и силы доехать до медучреждения. А если стоять придется в общей очереди, да ни один час?..
Запоминаем симптомы, когда имеем полное право на вызов специалиста по полису ОМС:
— Температура выше 37,2 градуса и признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, потеря обоняния и вкуса.
— возраст пациента старше 65 лет
— сопутствующие патологии, при которых повышается риск тяжелых осложнений коронавируса. В первую очередь это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические заболевания.
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Когда вызвать бригаду скорой помощи?
Если самочувствие резко ухудшилось, температура тела выше 38,5 градусов, а жаропонижающие не помогают, вы начали задыхаться или терять сознание — звоните в «скорую помощь». Когда состояние здоровья угрожает жизни, вызов считается экстренным. Приехать к пациенту врачи должны за 20 минут. Но это в идеале. На деле стоит учитывать дорожную обстановку и удаленность населенного пункта. В деревню по ухабам неотложка так быстро не доберётся.
Страховые компании напоминают, пациент имеет право получить место в больнице, если его состояние оценивается минимум как среднетяжелое. Остальные пациенты с ковидом проходят амбулаторное лечение, но за ними обязаны установить медицинское наблюдение и обеспечить бесплатными лекарствами. На деле скорую помощь в период пандемии приходится ждать по 10-20 часов. В такой ситуации, говорят эксперты, стоит дозвониться до страхового агента компании, которая выдавала вам полис ОМС, и попросить о помощи.
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Когда полагается госпитализация?
Госпитализировать пациента с подозрением или подтвержденным коронавирусом обязаны в случае, если состояние здоровья начало ухудшаться. Температура выше 38 градусов не спадает в течение 3 дней, сатурация ниже допустимых значений (95%), учащенное дыхание (больше 22 вдохов в минуту) и признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ легких).
Кроме того, в стационарном лечении нуждаются пациенты, относящиеся к группе риска: старше 65 лет, наличие ряда заболеваний, в том числе хроническая недостаточность, онкология, сахарный диабет, пациенты, проживающие в общежитии и многонаселенной квартире. Врачи говорят, что места в больнице для вас нет, звоните в страховую компанию.
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Тест на коронавирус
Больному с симптомами коронавируса тест должен сделать медицинский работник прямо дома или на первичном осмотре. Анализ этот бесплатный. И отказать в его проведении терапевт не имеет права. Пройти тестирование могут и люди с пневмонией. Даже если катаральные симптомы у них выражены слабо. Настаивать на исследовании должны и пациенты старшего поколения с признаками ОРВИ. Особенно если они имеют ряд сопутствующих заболеваний. Не берут мазок, вспоминаем про полис. Затянули сроки выдачи результатов исследования — звоним представителю страховой компании.
— Результаты анализа должны сообщить пациенту в разумный срок, ориентировочно в течение 2-3 суток. В случае утери, либо значительного превышения сроков предоставления полученных результатов, пациентам необходимо напрямую обращаться в страховую медицинскую организацию. Отсутствие результата тестирования оцениваются экспертом как его непроведение. А при отсутствии проведения показанного пациенту диагностического исследования предусмотрено применение к медицинской организации финансовых санкций, — подчеркивает эксперт Союза страховщиков Сергей Шкитин.
Пока же, как отмечается в докладе уполномоченного по правам человека во Владимирской области о реализации прав граждан в период пандемии, жителям региона приходится ждать результатов исследования на коронавирус от 14 дней до месяца. Анализы выполняются в порядке приоритетности.
— К уполномоченному поступали многочисленные обращения от больных ОРВИ, пневмонией, которым взяли анализы на коронавирус COVID-2019, однако о результатах в течение длительного времени (3-х и более недель), больным не сообщали. Это приводило к тому, что некоторых больных так и выписывали без результатов тестирования при отсутствии клинических проявлений. Кого-то наоборот не могли выписать без результатов тестирования, и люди звонили и жаловались уполномоченному, что у них уже нет клинических проявлений, но они находятся на больничном, — отмечается в докладе.
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Как сделать КТ при подозрении на ковид?
Получить по системе ОМС можно и высококвалифицированную медицинскую помощь. Компьютерная томография, востребованная в период пандемии как один из самых точных способов диагностики осложнений от коронавируса, может быть доступна бесплатно. При этом получить направление получается не у всех пациентов с подозрением на пневмонию. Многие проходят КТ за свой счет. Цена вопроса около четырех с половиной тысяч рублей. При этом вспомнить про систему обязательного медицинского страхования в случае необходимости подобного исследования предлагает и глава областного департамента здравоохранения Елена Утемова.
— Уважаемые жители области, не забывайте о том, что вы еще все являетесь застрахованные в системе ОМС. И у вас есть защитник, ваш страховой представитель, который работает на территории региона в страховой медицинской организации, которая защищает ваши интересы в системе ОМС. Я признаю, что система иногда дает сбой, но вы должны знать ваши права, — отметила Елена Утемова на одном из первых брифингов, посвященных эпидемиологической обстановке в регионе. — Если вам врач рекомендует пройти КТ или рентген, но при этом не дает направления, вы должны сказать, что доктор вам обязан выдать это направление — 0. 57 форму. На сегодняшний день на территории Владимира три компьютерных томографа. Принимают пациентов по направлению и проводят компьютерную томографию
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Экспертиза оказания помощи
Эксперты Всероссийского союза страховщиков подчеркивают, в ряде случаев в рамках рассмотрения обращений в страховую компанию будет организована экспертиза своевременности и качества оказанной медицинской помощи. Это позволит детально разобраться в ситуации, возникшей у пациента, лечащегося по полису ОМС.
Специалисты выяснят, почему инфицированному не выдали направление в медицинские организации более высокого уровня, не направили на обследование, такие как КТ, МРТ, УЗИ и другие, не провели операцию в рамках высокотехнологической медицинской помощи. Также страховой представитель (эксперт) разбирается, почему схема лечения не дает запланированного результата. И такая поддержка в период рост числа заболевших коронавирусом и увеличения нагрузки на систему здравоохранения может быть как никогда кстати.
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Дайте телефоны представителей страховых организаций, действующих на территории Владимирской области.
Сведения о вашей страховой компании можно узнать через портал Госуслуг или по телефону «горячей линии» ТФОМС Владимирской области: (4922) 40-47-13. Потребует номер вашего полиса ОМС