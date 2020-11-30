Страховщики разъяснили права пациентов с коронавирусом

Всероссийский союз страховщиков разъяснил права пациентов, зараженных коронавирусом. Не все знают, но полис ОМС гарантирует инфицированному COVID-19 медицинскую помощь в полном объеме и в указанные сроки. Однако эти требования выполняются далеко не всегда. Больной не может вызвать на дом врача, дозвониться до скорой помощи, получить результаты теста, многим отказывают в госпитализации.

Возникают проблемы — вспоминаем про полис ОМС, говорят эксперты. Представитель страховой компании должен взять на себя заботы о вас. Сведения о вашей страховой компании можно узнать через портал Госуслуг или по телефону «горячей линии» ТФОМС Владимирской области: (4922) 40-47-13. Потребует номер вашего полиса ОМС.

«Призыв» выяснил, что надо знать, если у вас симптомы коронавируса и на что вы можете рассчитывать по системе ОМС.