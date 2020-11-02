Сто человек заболели коронавирусом за сутки

Во Владимирской области вновь зафиксирован высокий прирост заболевших коронавирусом за сутки. Роспотребнадзор сообщил ещё о 100 инфицированных. Накануне было 103. Цифры тревожные: в первую волну распространения ковида трехзначных показателей не отмечалось. В лидерах по числу заболевших COVID-19 за последние 24 часа вновь Владимир – 21 человек. 16 человек инфицированы в Гусь-Хрустальном районе, 15 — в Муромском районе. По 8 положительных тестов получили жители Ковровского и Петушинского районов. 7 человек заболели в Вязниковском районе, 5 — в Камешковском. По 3 случая в Юрьев-Польском, Александровском, Кольчугинском и Селивановском районах, по 2 — в Собинском, Меленковском, Судогодском районах. Меньше всего заболевших в Суздальском и Киржачском районах — по одному человеку.

Всего положительные тесты уже получили 9810 жителей региона.

Активными носителями вируса на данный момент являются 2493 человека, накануне цифра была меньше – 2470 человек. Коэффициент распространения вируса в регионе сегодня — 1,05.

Победили болезнь 7050 пациентов с ковидом. В том числе за минувшие сутки выписали 77 человек. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 267 жителей области. За прошедшие 24 часа летальных случаев не зафиксировано.

Чтобы остановить распространение инфекции, Владимир обрабатывают специальными растворами. Как и во время первой волны коронавируса, на улицы областного центра вновь вышли бригады Центра управления городскими дорогами. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.